В обшивке «Союза» нашли новые следы от дрели 

В обшивке российского пилотируемого корабля Союз, дыра в котором привела к падению давления на МКС, обнаружены новые следы от работы дрели, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.
«Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 миллиметрах от герметичного корпуса», — сказал собеседник агентства.
По его словам, прежде чем заделать отверстие в «Союзе», космонавты провели фото— и видеосъемку повреждений. «В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой — тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», — уточнил источник.
По словам другого собеседника из ракетно-космической отрасли, установка негерметичной противометеоритной защиты осуществляется на предпоследнем этапа сборки корабля, после чего «Союз» отправляется в цех окончательной сборки. При этом в ходе осмотра в цехе окончательной сборки отверстия и следов работы сверлом на обшивке изнутри корабля не было. «Корабль просверлили позже, полностью собранным», — сказал источник.
Собеседник агентства отметил, что в цехе окончательной сборки корабль находится около двух недель, затем отправляется на 90 дней на контрольно-испытательный стенд (КИС), «причем в КИС фотофиксация не предусмотрена». «Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», — пояснил источник.
Собеседник назвал маловероятными версии повреждения «Союза» во время его транспортировки по железной дороге на Байконур или на самом космодроме.
Согласно источникам РИА Новости, внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия», расследующая инцидент с утечкой воздуха на МКС, пришла к выводу, что отверстие в обшивке «Союза» появилось при сборке космического корабля на предприятии в Королеве. В свою очередь, генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин допустил, что отверстие в корпусе «Союза» могло быть сделано на орбите.
Об утечке воздуха на МКС 30 августа сообщил Рогозин. Причина неполадок — отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие.