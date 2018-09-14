В обшивке «Союза» нашли новые следы от дрели

В обшивке российского пилотируемого корабля Союз, дыра в котором привела к падению давления на МКС, обнаружены новые следы от работы дрели, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 миллиметрах от герметичного корпуса», — сказал собеседник агентства.

По его словам, прежде чем заделать отверстие в «Союзе», космонавты провели фото— и видеосъемку повреждений. «В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой — тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту», — уточнил источник.

По словам другого собеседника из ракетно-космической отрасли, установка негерметичной противометеоритной защиты осуществляется на предпоследнем этапа сборки корабля, после чего «Союз» отправляется в цех окончательной сборки. При этом в ходе осмотра в цехе окончательной сборки отверстия и следов работы сверлом на обшивке изнутри корабля не было. «Корабль просверлили позже, полностью собранным», — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что в цехе окончательной сборки корабль находится около двух недель, затем отправляется на 90 дней на контрольно-испытательный стенд (КИС), «причем в КИС фотофиксация не предусмотрена». «Таким образом, корабль могли просверлить на самом последним этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС», — пояснил источник.

Собеседник назвал маловероятными версии повреждения «Союза» во время его транспортировки по железной дороге на Байконур или на самом космодроме.

Об утечке воздуха на МКС 30 августа сообщил Рогозин. Причина неполадок — отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля «Союз», пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие.