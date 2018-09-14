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Пятнадцать иностранных разведчиков замечены у российских границ
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Пятнадцать иностранных разведчиков замечены у российских границ 

Вести.Ru + ещё 1 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
За минувшую неделю российские войска противовоздушной обороны засекли 15 разведывательных самолетов рядом с воздушным пространством страны. 5 раз дежурным истребителям пришлось вылетать на перехват шпионов, которые слишком близко подходили к границе, сообщает Министерство обороны РФ в еженедельном отчете.
Еженедельный отчет об основных показателях деятельности Вооруженных Сил России #Минобороны #Инфографика #ВСРФзанеделю pic.twitter.com/m6d9Avn9cg
— Минобороны России (@mod_russia) 14 сентября 2018 г.
Так, по данным агентства «Интерфакс», 13 сентября американский беспилотник RQ-4A примерно 10 часов крутился около российской границы в районе Калининграда.
В тот же день недалеко от черноморского побережья России был замечен разведывательный самолет RC-135V. Он поднялся в воздух с острова Крит и 6 часов курсировал вдоль Крыма и Краснодарского края.
RC-135V — разведчик, оснащенный датчиками для обнаружения и идентификации любых источников электромагнитного излучения. К ним могут относиться, например, радиолокационные станции. Всего в военно-воздушных силах США служат 17 самолетов этой модификации. В экипаж каждого входят свыше 30 специалистов по радиоэлектронной разведке.
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