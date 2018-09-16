Беспилотник США заметили у побережья России

Американский беспилотник заметили у Черноморского побережья России

Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил многочасовой полет над российским побережьем Черного моря.

14:36 мск.

Как предполагалось, полетел мониторить Российское🇷🇺 побережье Чёрного моря. pic.twitter.com/CezPGuJYb4— PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 сентября 2018 г. По данным ресурса Plane Radar, беспилотник вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12:19 по московскому времени начал мониторинг линии разграничения на Донбассе. Закончив облет, аппарат со стороны Николаевской области Украины направился к побережью Крыма и Краснодарского края.

Самолет курсировал в указанном регионе около восьми часов, временами приближаясь к российским берегам на расстояние 40 километров. В 22:19 дрон направился обратно на аэродром базирования.

Самолет-разведчик RQ-4B несколько раз замечали в небе над Донбассом. На протяжении последних месяцев полеты американских беспилотников у российских границ значительно участились.