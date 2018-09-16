Ещё
Беспилотник США заметили у побережья России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский беспилотник заметили у Черноморского побережья России 

РИА Новости + ещё 7 45 минут назад
Фото: U.S. Air Force/Bobbi Zapka
Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил многочасовой полет над российским побережьем Черного моря.
По данным ресурса Plane Radar, беспилотник вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12:19 по московскому времени начал мониторинг линии разграничения на Донбассе. Закончив облет, аппарат со стороны Николаевской области Украины направился к побережью Крыма и Краснодарского края.
Самолет курсировал в указанном регионе около восьми часов, временами приближаясь к российским берегам на расстояние 40 километров. В 22:19 дрон направился обратно на аэродром базирования.
Около полудня в районе черноморского побережья России также был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
Самолет-разведчик RQ-4B несколько раз замечали в небе над Донбассом. На протяжении последних месяцев полеты американских беспилотников у российских границ значительно участились.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хватит делать из России козла отпущения»269
Умерла звезда «Секретных материалов»
Турист нашел скрытую камеру в апартаментах30
Россию уличили в провокации в Азовском море210
Появились новые данные о дырах на «Союзе»421
Видео
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
03:26
Симоньян ответила «зайчикам из BBC» на искажение ее слов
Политика Другое
01:42
По делу об убийстве Захарченко задержан сотрудник СБУ
В мире Украина
03:26
По номеру «отравителя» Скрипаля ответили в Минобороны
Общество
01:22
На Россию надвигаются мощные ураганы и смерчи
Погода Общество
02:08
Игорь Скляр перенес сложную операцию
Шоу-бизнес
00:55
Россия отказалась выполнять «ультиматум» США
Политика
02:34
Ученых заподозрили в сокрытии страшной тайны о Солнце
Наука и техника США
01:18
Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе
В мире
00:35
«Тупые»: дети сняли на видео оскорбления учителя
Образование Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение