Беспилотник США заметили у побережья России

Стратегический разведывательный беспилотный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk совершил многочасовой полет над российским побережьем Черного моря.
По данным ресурса Plane Radar, беспилотник вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии и в 12:19 по московскому времени начал мониторинг линии разграничения на Донбассе. Закончив облет, аппарат со стороны Николаевской области Украины направился к побережью Крыма и Краснодарского края.
14:36 мск.
Как предполагалось, полетел мониторить Российское🇷🇺 побережье Чёрного моря. pic.twitter.com/CezPGuJYb4— PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 сентября 2018 г.
Самолет курсировал в указанном регионе около восьми часов, временами приближаясь к российским берегам на расстояние 40 километров. В 22:19 дрон направился обратно на аэродром базирования.
Около полудня в районе черноморского побережья России также был замечен патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
12:48 мск.
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸 (LA431, VP-5 "Mad Foxes"), с бортовым номером 168431, производит полёт в вдоль черноморского побережья России🇷🇺#USNAVY #Poseidon #P8A #Crimea #BlackSea pic.twitter.com/RI8cC2cfqa— PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 сентября 2018 г.
Самолет-разведчик RQ-4B несколько раз замечали в небе над Донбассом. На протяжении последних месяцев полеты американских беспилотников у российских границ значительно участились.