Эксперт оценил эффективность российских радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН оценил эффективность отечественных радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками «Силок-01» и «Житель», которые будут мониторить воздушное пространство во время учений «Восток-2018».

«Я думаю, такие средства будут эффективны против обычных беспилотников, которые имеют канал связи с центром управления», — сказал эксперт.

По его словам, они также будут достаточно эффективны против беспилотников типа «Рой», когда их очень много, каждый по отдельности сбивать не имеет смысла.