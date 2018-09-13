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Эксперт оценил эффективность российских радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками
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Эксперт оценил эффективность российских радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в беседе с НСН оценил эффективность отечественных радиоэлектронных комплексов по борьбе с беспилотниками «Силок-01» и «Житель», которые будут мониторить воздушное пространство во время учений «Восток-2018».
«Я думаю, такие средства будут эффективны против обычных беспилотников, которые имеют канал связи с центром управления», — сказал эксперт.
По его словам, они также будут достаточно эффективны против беспилотников типа «Рой», когда их очень много, каждый по отдельности сбивать не имеет смысла.
Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал учения «Восток-2018».
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