WSJ: США с союзниками создадут центр отслеживания нарушающих санкции против КНДР судов

НЬЮ-ЙОРК , 15 сентября. / ТАСС /. США и их союзники решили создать координационный центр, предназначенный для отслеживания перемещений кораблей, которые поставляют в КНДР в обход международных санкций такую продукцию, как топливо и другие продукты нефтепереработки. Об этом сообщила в пятницу в газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, такой штаб будет располагаться на борту флагманского командного корабля Седьмого флота ВМС США Blue Ridge, базирующегося на американской морской базе в Йокосуке. В состав координационного центра войдут более 50 представителей из таких стран-союзников США, как Австралия Великобритания , Канада, Новая Зеландия, Франция, Южная Корея и Япония, отмечает издание.

Страны, участвующие в этой коалиции, предоставят свои военные корабли и разведывательные самолеты для отслеживания судов, предположительно нарушающих санкции в отношении КНДР, пишет газета.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщала, что США и их союзники вскоре активизируют проверки выполнения санкций, наложенных на КНДР, и перестанут умалчивать о случаях их нарушения.

Как отмечал телеканал, Вашингтон по мере подготовки второго саммита США — КНДР хочет сделать более публичными проверки степени соблюдения таких рестрикций, особенно в области мониторинга передвижения судов с нефтепродуктами к берегам КНДР в Восточно-Китайском море.