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На заводе «Пелла» в Ленинградской области осенью на воду спустят два рыбопромысловых судна
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На заводе «Пелла» в Ленинградской области осенью на воду спустят два рыбопромысловых судна 

ТАСС + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Новости судостроения
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Ленинградский судостроительный завод «Пелла» планирует до конца текущей осени спустить на воду два рыбопромысловых судна. Об этом рассказал в четверг заместитель гендиректора по перспективному развитию «Пеллы» Илья Вайсман.
"С 2017 года на новом судостроительном комплексе мы строим уже восемь морских рыбопромысловых судов. Шесть из них траулеры, четыре длиной 70 метров и два длиной 60 метров, а также два краболова. Два [из восьми названных судов] будут спущены на воду осенью этого года", — сказал Вайсман на круглом столе «Курс 2050: траектория совершенствования» в рамках II Международного рыбопромышленного форума.
О каких именно судах идет речь, представитель «Пеллы» не уточнил.
Ленинградский судостроительный завод «Пелла» — судостроительное предприятие в Ленинградской области, специализирующееся на строительстве буксиров, катеров, многофункциональных судов для гражданского и военного использования.
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