Украина отправляет спецназ в Азовское море

Украина решила направить спецназ в район Азовского и Черного морей

Петр Цигикал. Группировку войск на азовском направлении усилят спецназом, сообщил глава госпогранслужбы Украины

«До конца года мы будем иметь около 1 тыс. человек личного состава нашего спецназа», — приводит его слова ТАСС.

Он также сообщил о «наращивании усилий морского спецназа, а это около 270 человек».