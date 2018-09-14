Украина отправляет спецназ в Азовское море

Группировку войск на азовском направлении усилят спецназом, сообщил глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.
«До конца года мы будем иметь около 1 тыс. человек личного состава нашего спецназа», — приводит его слова ТАСС.
Он также сообщил о «наращивании усилий морского спецназа, а это около 270 человек».
Напомним, генштаб ВС Украины принял решение об усилении группировки войск на азовском направлении из-за якобы «агрессивных» действий России. В Верховной раде захотели ответить на действия России в Азовском море при помощи зарубежных партнеров.