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Украина отправляет спецназ в Азовское море
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Украина решила направить спецназ в район Азовского и Черного морей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Группировку войск на азовском направлении усилят спецназом, сообщил глава госпогранслужбы Украины Петр Цигикал.
«До конца года мы будем иметь около 1 тыс. человек личного состава нашего спецназа», — приводит его слова ТАСС.
Он также сообщил о «наращивании усилий морского спецназа, а это около 270 человек».
Напомним, генштаб ВС Украины принял решение об усилении группировки войск на азовском направлении из-за якобы «агрессивных» действий России. В Верховной раде захотели ответить на действия России в Азовском море при помощи зарубежных партнеров.
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