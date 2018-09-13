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Эксперт: Новые комплексы РФ смогут бороться с беспилотниками типа «Рой»
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Эксперт: Новые комплексы РФ смогут бороться с беспилотниками типа «Рой» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН рассказал, что «Силок-01» и «Житель» смогут эффективно бороться с БПЛА.
Воздушное пространство во время учений «Восток-2018» будут мониторить новейшие российские радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотниками. Для этих целей будут использованы «Силок-01» и «Житель», которые уже зарекомендовали себя в Сирии. В Минобороны сообщили, что «Силок-01» может обнаружить беспилотники, определить их координаты, а «Житель» засекает объект и подавляет разведывательную аппаратуру при любых диапазонах частот и на любой высоте. Оба комплекса могут дистанционно посадить низколетящие БПЛА, сообщает ТАСС.
Эксперт: Защититься от китайских беспилотников практически невозможно Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков, который ранее служил в Генштабе, в эфире НСН предположил, что данные аппараты смогут сбивать не только обычные беспилотники, но у БПЛА типа «Рой».
«Я думаю, такие средства будут эффективны против обычных беспилотников, которые имеют канал связи с центром управления. Они будут достаточно эффективны против беспилотников типа «Рой» (когда их очень много каждый по отдельности сбивать бессмысленно). Бороться с ними можно только двумя способами: использовать боеприпас достаточно большой мощности, если «Рой» достаточно компактный, или нарушить работу радиоэлектронных средств этого беспилотника», — пояснил в эфире НСН Сивков.
Ранее в Китае неоднократно проводились испытания беспилотников типа «Рой». Так, в конце мая в тренировке приняли участие 56 аппаратов, тогда специалисты отработали слаженное управление, в том числе им удалось обойти встречные корабли.
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