Эксперт: Новые комплексы РФ смогут бороться с беспилотниками типа «Рой»

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук в эфире НСН рассказал, что «Силок-01» и «Житель» смогут эффективно бороться с БПЛА.

Воздушное пространство во время учений «Восток-2018» будут мониторить новейшие российские радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотниками. Для этих целей будут использованы «Силок-01» и «Житель», которые уже зарекомендовали себя в Сирии . В Минобороны сообщили, что «Силок-01» может обнаружить беспилотники, определить их координаты, а «Житель» засекает объект и подавляет разведывательную аппаратуру при любых диапазонах частот и на любой высоте. Оба комплекса могут дистанционно посадить низколетящие БПЛА, сообщает ТАСС

Эксперт: Защититься от китайских беспилотников практически невозможно Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков , который ранее служил в Генштабе , в эфире НСН предположил, что данные аппараты смогут сбивать не только обычные беспилотники, но у БПЛА типа «Рой».

«Я думаю, такие средства будут эффективны против обычных беспилотников, которые имеют канал связи с центром управления. Они будут достаточно эффективны против беспилотников типа «Рой» (когда их очень много каждый по отдельности сбивать бессмысленно). Бороться с ними можно только двумя способами: использовать боеприпас достаточно большой мощности, если «Рой» достаточно компактный, или нарушить работу радиоэлектронных средств этого беспилотника», — пояснил в эфире НСН Сивков.

Ранее в Китае неоднократно проводились испытания беспилотников типа «Рой». Так, в конце мая в тренировке приняли участие 56 аппаратов, тогда специалисты отработали слаженное управление, в том числе им удалось обойти встречные корабли.