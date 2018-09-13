Ещё
Корабли-невидимки придут на службу в российский флот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Корабли-невидимки придут на службу в российский флот 

Аргументы Недели 1 час назад
Фото: Аргументы Недели
Военно-морское судостроение находится на пороге революционных изменений. У флота появляются новые угрозы в виде гиперзвуковых ракет и оружия на новых физических принципах. В современной войне на море победит тот, кто сумеет скрытно подобраться к противнику как по воде, так и под водой, чтобы нанести внезапный неотразимый удар. Позволяют ли российские технологии переоснастить свой флот с учётом новых угроз? О будущем отечественного военного флота рассказал «МК» замдиректора Крыловского научного центра Валерий Поляков, который занимается анализом мировых тенденций развития военного судостроения и формирования взглядов на применение нашего ВМФ. По его словам, в числе главных задач — обеспечение малозаметности надводных кораблей, в том числе для защиты от противокорабельного оружия, и скрытности подводных лодок. Это общемировая тенденция. Для её решения уменьшают кильватерный след подводных лодок, разрабатывают устройства для охлаждения выхлопных газов энергоустановок перед выбросом в атмосферу, используют специальные лакокрасочные покрытия, предотвращающие чрезмерный нагрев конструкций корабля, в том числе и от солнечных лучей. Всё это значительно снижает тепловую заметность кораблей даже из космоса. Ещё одно направление — стелс-технологии для уменьшения отражённого радиосигнала после облучения средствами радиолокационной разведки противника. Надводные надстройки современных кораблей представляют собой пересекающиеся под разными углами плоскости, а в конструкции всё шире применяются пластики и композиционные материалы, способные пропускать радиоизлучение через себя, поглощать его и рассеивать в разных направлениях. Корабль превращается в невидимку. Есть прогресс и в развитии средств подводного наблюдения. Учёный не исключает, что скоро приборы будут видеть под водой так же хорошо, как и в воздухе. Понимая опасность таких угроз российские разработчики стараются предвидеть появление их в дальнейшем и ищут контрмеры.
Аргументы Недели: последние новости
Шойгу: РФ и Китай будут проводить совместные учения на регулярной основе США перехватили над Аляской российские бомбардировщики Ту-95 Украина перебросила военных к Азовскому морю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья17
Крым трясет120
Жириновский устроил истерику у Соловьева206
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО44
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны290
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
02:57
Крым трясет
Происшествия
00:46
Командир лайнера слег с инфарктом на подлете к Москве
Происшествия
02:34
Звезду Instagram изуродовали в СИЗО
Происшествия
01:38
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья
Происшествия
00:58
Жириновский устроил истерику у Соловьева
Общество
05:08
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью
Общество Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение