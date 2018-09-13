Летчики МЧС отрабатывают в КБР приземление на высокогорные площадки

"В горах Приэльбрусья Кабардино-Балкарской Республики продолжается учебный сбор летного состава системы МЧС России, прибывшего с разных регионов России . Летчики чрезвычайного ведомства отрабатывают наиболее сложные маневры, связанные с приземлением на высокогорные площадки ограниченных размеров с неровной поверхностью", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в сборах принимают участие 14 человек из Сибирского, Жуковского, Хабаровского подразделений, а также Северо-Западного и Южного регионального центров.

"По окончании тренировок пилоты получат допуск на высокогорные полеты, а инструкторский состав усовершенствует свои навыки. В тренировках были задействованы два вертолета Ми-8. Отработки полетов проходят на высотах от 1500 до 4500 метров над уровнем моря", — добавили в пресс-службе.

Как сообщает ведомство, целью учений является отработка навыков при проведении поисково-спасательных работ и эвакуации пострадавших в горной местности.