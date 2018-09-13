Ещё
Летчики МЧС отрабатывают в КБР приземление на высокогорные площадки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летчики МЧС отрабатывают в КБР приземление на высокогорные площадки 

ТАСС 1 час назад
НАЛЬЧИК, 13 сентября. /ТАСС/. Летный состав МЧС России отрабатывает на учениях в горах Приэльбрусья в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) маневры с приземлением на высокогорные площадки. Об этом в четверг сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС России.
"В горах Приэльбрусья Кабардино-Балкарской Республики продолжается учебный сбор летного состава системы МЧС России, прибывшего с разных регионов России. Летчики чрезвычайного ведомства отрабатывают наиболее сложные маневры, связанные с приземлением на высокогорные площадки ограниченных размеров с неровной поверхностью", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в сборах принимают участие 14 человек из Сибирского, Жуковского, Хабаровского подразделений, а также Северо-Западного и Южного регионального центров.
"По окончании тренировок пилоты получат допуск на высокогорные полеты, а инструкторский состав усовершенствует свои навыки. В тренировках были задействованы два вертолета Ми-8. Отработки полетов проходят на высотах от 1500 до 4500 метров над уровнем моря", — добавили в пресс-службе.
Как сообщает ведомство, целью учений является отработка навыков при проведении поисково-спасательных работ и эвакуации пострадавших в горной местности.
ТАСС: последние новости
Шойгу: военные учения России и Китая станут регулярными Силы Балтийского флота провели высадку морского десанта на побережье под Калининградом Бомбардировщики Ту-95МС на учениях "Восток-2018" провели пуски крылатых ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны212
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью139
Путин обратился к военным
Украина огласила план по уничтожению России
В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья1
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
05:08
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью
Общество Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
01:11
Путин обратился к военным
Армия Войска
05:33
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Происшествия
00:29
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Интернет Наука и техника
03:26
Домогательство Вайнштейна попало на видео
Общество В мире
05:19
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение