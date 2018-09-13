S7 Space планирует создать многоразовую ракету менее чем за пять лет 

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. S7 Space планирует создать многоразовую ракету для плавучего космодрома «Морской старт» в рекордно короткие сроки и может сделать это быстрее, чем за пять лет, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора компании по средствам выведения Сергей Радугин.
"Сейчас точно назвать сроки трудно, но мы планируем уложиться в 5-6 лет, может быть, сделаем все быстрее", — сказал Радугин, отметив, что более конкретно о сроках создания новой ракеты можно будет говорить после первой проектной стадии.
При этом он напомнил, что Илон Маск «делал свою многоразовую ракету около 10 лет».
Игорь Радугин начал работать в S7 Space 10 сентября 2018 года. Он перешел туда из Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», где занимался разработкой ракеты «Союз-5», которую "Роскосмос" предлагал для использования на «Морском старте». S7 Space, владеющая плавучим космодромом, неоднократно критиковала проект новой ракеты за устаревшие технические решения и неоднозначную экономическую эффективность.