S7 Space планирует создать многоразовую ракету менее чем за пять лет

"Сейчас точно назвать сроки трудно, но мы планируем уложиться в 5-6 лет, может быть, сделаем все быстрее", — сказал Радугин, отметив, что более конкретно о сроках создания новой ракеты можно будет говорить после первой проектной стадии.

При этом он напомнил, что Илон Маск «делал свою многоразовую ракету около 10 лет».