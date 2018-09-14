Корабли Северного флота «спасли» судно в рамках маневров «Восток-2018»

МОСКВА , 14 сен — РИА Новости . Отряд кораблей и судов Северного флота в рамках маневров «Восток-2018» провел учения по спасению терпящего бедствие судна в Беринговом море, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Учения получили международный статус.

"Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, принимающих участие в маневрах… «Восток-2018», провел учение по поисково-спасательному обеспечению в акватории Берингова моря", — говорится в сообщении.

В учениях были задействованы большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога», а также спасательный буксир «Памир» и дизель-электрический ледокол " Илья Муромец

Как отметили в Минобороны , перед отрядом стояла задача оказать помощь судну, условно терпящему бедствие в районе трассы Северного морского пути. Для уточнения координат судна и для спасения людей с борта «Вице-адмирала Кулаков» совершил вылет поисково-спасательный вертолет Ка-27. Позже «Вице-адмирал Кулаков» прибыл в указанный район и помог в «спасении»: на воду спустили моторные лодки.

В свою очередь экипажи буксира «Памир» и ледокола «Илья Муромец» потушили «пожар» на судне и отбуксировали его.