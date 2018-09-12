Раскрыт возможный план командования армии Украины по нападению на ДНР с моря 

Бронекатера, которые Украина начала перебрасывать в Азовское море, могут быть использованы в наступательной операции против Донецкой народной республики. Такое предположение содержится в заметке, выложенной в блогосфере.
Согласно версии, выдвинутой автором канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен», с помощью данных судов Киев рассчитывает разрушить установившийся в акватории паритет сил между Украиной и ДНР. Достижение превосходства над противником на море позволит украинским кораблям атаковать побережье республики, поддержав тем самым наступление сухопутных соединений на южном направлении, говорится в процитированном материале. Ранее в среду сообщалось, что ополченцы Донбасса получили возможность применить против киевских войск боевую авиацию. С соответствующим заявлением выступил экс-заместитель главы украинского Генштаба Игорь Романенко.