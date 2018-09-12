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Армения обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита
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Армения обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: АРМЕНИЯ ОБСУЖДАЕТ С РОССИЕЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ВОЕННОГО КРЕДИТА В $100 МЛН — МИНИСТР ОБОРОНЫ
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