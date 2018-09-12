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Армения обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита
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Армения обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита
РИА Новости
33 минуты назад
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Фото:
РИА Новости
РИА НОВОСТИ
:
АРМЕНИЯ
ОБСУЖДАЕТ С
РОССИЕЙ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ НОВОГО ВОЕННОГО КРЕДИТА В $100 МЛН — МИНИСТР ОБОРОНЫ
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