Ещё
МиГ-31БМ ушли от удара на «Восток-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Истребители МиГ-31БМ ушли из под условного удара на маневрах «Восток-2018» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ отработали на маневрах "Восток-2018" выход из-под удара условного противника.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ выполнили задачи наращивания дежурных сил по противовоздушной обороне, вывода авиационной техники из-под удара условного противника и прикрытия воздушного пространства от ракетных ударов", — отметили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что в ходе эпизода для выхода из под условного удара истребительные части Центрального военного округа перебазировались из Красноярского и Пермского края на оперативные аэродромы.
ТАСС: последние новости
Бомбардировщики Ту-95МС на учениях "Восток-2018" провели пуски крылатых ракет Шойгу: военные учения России и Китая станут регулярными Борисов: стоимость программы создания МС-21 до 2025 года составит около 465 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина72
Япония отказала Путину542
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева109
Норкин взбесил россиян689
Киев выразил протест Москве24
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:52
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина
Общество Политика
04:50
Киев выразил протест Москве
В мире Украина
13:34
Япония отказала Путину
Политика Азия
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение