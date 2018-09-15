Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по аэродрому «противника» в Забайкалье

"Летчики Дальней авиации поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на взлетно-посадочной полосе, укрытия авиатехники, склады и командно-диспетчерский пункт аэродрома условного противника", — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в ходе упражнений использовались авиационные бомбы массой до 500 кг. Всего в полетах принимали участие более 10 экипажей Ту-22М3.