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Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по аэродрому «противника» в Забайкалье
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Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по аэродрому «противника» в Забайкалье 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: Амител
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Экипажи более 10 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России в рамках учений «Восток-2018» нанесли бомбовые удары по объектам аэродрома условного противника на авиационном полигоне в Забайкальском крае. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Летчики Дальней авиации поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на взлетно-посадочной полосе, укрытия авиатехники, склады и командно-диспетчерский пункт аэродрома условного противника", — говорится в сообщении.
В Минобороны уточнили, что в ходе упражнений использовались авиационные бомбы массой до 500 кг. Всего в полетах принимали участие более 10 экипажей Ту-22М3.
Маневры «Восток-2018» проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Всего в маневрах участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. боевой техники (танков, бронетранспортеров и других машин), до 80 кораблей и судов обеспечения.
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