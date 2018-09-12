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В Забайкалье проходят учения «Восток-2018»
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В Забайкалье проходят учения «Восток-2018» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Долина полигона Телемба в Бурятии. Театр военных действий. На земле соединения противовоздушной обороны, в небе — больше 30 ракет-мишеней, выпущенных условным противником, передает "ТВ Центр".
Эта радиолокационная установка полностью автоматизирована. Она самостоятельно отслеживает военные цели в радиусе 500 километров. Ведет их и передает данные об их местонахождении противоракетным комплексам.
С-300, С-400, «Бук», «Тор», «Панцирь-С» работают в связке, цели перехватывают, как только они входят в зону поражения, после залпов звенья меняют дислокацию.
Это лишь один из эпизодов масштабных маневров «Восток-2018». 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч танков, более тысячи самолетов и вертолетов и почти сотня кораблей. Это самые масштабные учения российских войск в современной истории страны. Дивизия из Самары отрабатывает в Бурятии навыки борьбы с крылатыми ракетами.
В маневрах «Восток-2018» участвуют почти все имеющиеся в арсенале российской армии образцы вооружений и военной техники. В Минобороны подчеркивают: учения полностью прозрачны, для наблюдения приглашены иностранные военные атташе. Участие подтвердили более 90 наблюдателей из 57 стран. Маневры продлятся до 17 сентября.
Виктор Прокушев, Дмитрий Власов, «ТВ Центр».
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