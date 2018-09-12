В Забайкалье проходят учения «Восток-2018»

Долина полигона Телемба в Бурятии . Театр военных действий. На земле соединения противовоздушной обороны, в небе — больше 30 ракет-мишеней, выпущенных условным противником, передает "ТВ Центр"

Эта радиолокационная установка полностью автоматизирована. Она самостоятельно отслеживает военные цели в радиусе 500 километров. Ведет их и передает данные об их местонахождении противоракетным комплексам.

С-300, С-400, «Бук», «Тор», «Панцирь-С» работают в связке, цели перехватывают, как только они входят в зону поражения, после залпов звенья меняют дислокацию.

Это лишь один из эпизодов масштабных маневров «Восток-2018». 300 тысяч военнослужащих, 36 тысяч танков, более тысячи самолетов и вертолетов и почти сотня кораблей. Это самые масштабные учения российских войск в современной истории страны. Дивизия из Самары отрабатывает в Бурятии навыки борьбы с крылатыми ракетами.