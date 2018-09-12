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В Советске отмечают день танкиста
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В Советске отмечают день танкиста 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Когда-то здесь располагалась 40-я гвардейская танковая дивизия, и для жителей города это особый праздник. Среди зрителей многие бывшие военные посвятившие лучшие годы жизни танковым войскам.
Также администрация и командование Балтийского флота подготовили бронетехнику для осмотра всеми желающими. Детишки в восторге. Кирилл Сапега вообще с этого дня решил стать танкистом!
Среди почетных гостей конечно ветераны. Йозес Зурлис приехал из Литвы, специально чтобы поздравить Советчан с праздником. Иозес отдал танковым войскам 25 лет жизни. В годы службы он научится управлять модификацией легендарного танка времен войны — Т 34.
Йозес Зурлис, председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны г. Таураге, Литовская республика:
— Тут три человека находится в этой маленькой башне командир, наводчик, и заряжающий. Мне в боевой службе не приходилось больше с ней встречаться, потому что это был 1964 год, танковая промышленность уже выпускала новые танки, и мы последние, кто прикоснулись живьём.
Ко Дню танкиста администрация города пополнила экспозицию музея военной техники под открытым небом.
Николай Воищев, глава администрации Советского городского округа:
— Сейчас мы находимся в музее военной техники, открыты три новых экспоната. Я знаю, что их еще будет много, главное чтобы нам хватило места в городе, чтобы все это разместить в музее военной техники под открытым небом.
Также в этом году день танкиста совпал с днем части 79 мотострелковой бригады, танковой батальон которой несет службу в городе Советске.
Кирилл Рязанцев, Михаил Эльбаум
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