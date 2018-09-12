В Советске отмечают день танкиста

Когда-то здесь располагалась 40-я гвардейская танковая дивизия, и для жителей города это особый праздник. Среди зрителей многие бывшие военные посвятившие лучшие годы жизни танковым войскам.

Также администрация и командование Балтийского флота подготовили бронетехнику для осмотра всеми желающими. Детишки в восторге. Кирилл Сапега вообще с этого дня решил стать танкистом!

Среди почетных гостей конечно ветераны. Йозес Зурлис приехал из Литвы , специально чтобы поздравить Советчан с праздником. Иозес отдал танковым войскам 25 лет жизни. В годы службы он научится управлять модификацией легендарного танка времен войны — Т 34.

Йозес Зурлис, председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны г. Таураге, Литовская республика:

— Тут три человека находится в этой маленькой башне командир, наводчик, и заряжающий. Мне в боевой службе не приходилось больше с ней встречаться, потому что это был 1964 год, танковая промышленность уже выпускала новые танки, и мы последние, кто прикоснулись живьём.

Ко Дню танкиста администрация города пополнила экспозицию музея военной техники под открытым небом.

— Сейчас мы находимся в музее военной техники, открыты три новых экспоната. Я знаю, что их еще будет много, главное чтобы нам хватило места в городе, чтобы все это разместить в музее военной техники под открытым небом.

Также в этом году день танкиста совпал с днем части 79 мотострелковой бригады, танковой батальон которой несет службу в городе Советске.