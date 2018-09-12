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В России увеличат число стипендий за вклад в разработку вооружений
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В России увеличат число стипендий за вклад в разработку вооружений 

Парламентская газета 43 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Минпромторг подготовил проект указа Президента России, согласно которому в стране увеличат число стипендий за вклад в разработку вооружений. Документ опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.
В проекте указа отмечается, что в условиях сокращения государственного оборонного заказа после 2020 года Президентом России поставлены масштабные задачи по увеличению выпуска организациями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.
Это, в том числе, требует разработки и применения новых технических решений, сохранения высококвалифицированных, в том числе молодых, специалистов, стимулирования эффективности и результативности их работы.
Проектом указа предусматривается увеличение на 45 единиц количества стипендий, ежегодно назначаемых специалистам и молодым (до 35 лет включительно) работникам организаций в этой области.
Согласно документу, с 2020 году будут ежегодно назначаться 730 стипендий за значительный вклад создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Президент России Владимир Путин во время совещания о диверсификации производства продукции гражданского назначения оборонными предприятиями заявлял, что доля выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса должна достигнуть 30% к 2025 году и через пять лет после этого достигнуть 50%.
Сегодня доля гражданской продукции на оборонных предприятиях составляет 17%.
Путин также сказал, что в анализе также нуждается вопрос, какие административные и законодательные барьеры препятствуют диверсификации оборонных предприятий, в том числе во время госзакупок.
В частности, по мнению главы государства, речь идёт о том, что мешает заключать контракты полного жизненного цикла.
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