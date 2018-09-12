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Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье
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Украина перебросила армейскую группировку в Приазовье 

Lenta.ru + ещё 19 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку в Приазовье. Об этом в своем Facebook сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко.
«В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Осуществляются меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья», — написал он.
9 сентября Военно-морские силы Украины начали переброску в Азовское море малых бронированных артиллерийских катеров. Издание «Украинский военный портал» пишет, что всего будут направлены три таких корабля, а до конца текущего года на Азове будет создана полноценная база украинских ВМС.
О планах Киева увеличить группировку кораблей в Азовском море было объявлено в конце августа. Украинские власти заявляют, что видят угрозу военно-экономической блокады со стороны России.
29 августа на Украине заявили о разработке плана для отражения «агрессии» России в Азовском море. По мнению бывшего командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Сергея Гайдука, прежде всего Киеву следует разработать вероятные сценарии действий России. Вторым шагом, отмечает он, должны стать «политические, экономические, информационные и, в конце концов, силовые „домашние заготовки“ на случай обострения обстановки при любом из возможных сценариев действий России».
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения
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