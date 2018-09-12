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Специалисты РХБЗ отработали маскировку аэродромов на маневрах «Восток-2018»
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Специалисты РХБЗ отработали маскировку аэродромов на маневрах «Восток-2018» 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Центрального военного округа провели маскировку полевых аэродромов в рамках маневров «Восток-2018», сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Военнослужащие воинских частей и подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЦВО отработали маскировку оперативных аэродромов в Забайкальском крае от воздушных ударов условного противника в рамках маневров войск «Восток-2018», — говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты применили сложные дымовые и аэрозольные завесы для маскировки авиации с учетом силы и направления ветра. В Минобороны рассказали, что это позволило скрыть расположение войск от средств поражения условного противника не только в визуальном, но и в инфракрасном, а также радиолокационном диапазонах.
"Выйдя в район расположения полевого аэродрома, специалисты РХБ защиты при помощи дымовых машин ТДА-3 поставили дымовые и аэрозольные завесы на высоту до 15 метров, закрыв площадь более семи гектаров, что обеспечило скрытность инфраструктуры аэродрома в течение трех часов", — подчеркнули в Минобороны.
Маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.
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