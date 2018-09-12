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Ракетный Mercedes: появились подробности о новом тягаче для «Ярсов»
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Ракетный Mercedes: появились подробности о новом тягаче для «Ярсов» 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Крупносерийный выпуск наших платформ может начаться после создания необходимых производственных мощностей и выделения необходимых финансовых средств. Сейчас «Ремдизель» имеет опытное производство, способное выпускать не более 10 машин в год. Потребность войск в такой технике в 40 раз больше, — рассказал ТАСС советник генерального директора ПАО «КамАЗ», руководитель проекта «Платформа-О» Владислав Полонский.
Сейчас армия России использует многоколесные тягачи минского производства. На них смонтировано более 60 оружейных систем: РСЗО «Смерч», ракетные комплексы «Искандер», «Бал», «Бастион» и другие, пусковые установки систем ПВО С-300 и С-400. В РВСН вся техника — от пусковых установок баллистических ракет до машин обеспечения боевого дежурства, — смонтирована на шасси МЗКТ.
После старта серийного производства «Платформы-О» произойдет постепенный перенос вооружений на отечественные шасси — он займет не менее 10 лет.
Напомним, на форуме «Армия-2018» был впервые публично продемонстрирован отечественный тягач для баллистических ракет КамАЗ-7850. Огромная машина поразила специалистов и публику своей маневренностью: все 16 ее колес — поворотные, благодаря чему гигантский тягач может разворачиваться на небольшом пятачке. «Платформа-О» не имеет сцепления, коробки передач и прочей трансмиссии — каждое колесо снабжено собственным электромотором, за распределением нагрузки и углом поворота следит боевая информационно-управляющая система. КамАЗ-7850 оснащен системой крабового хода, когда все колеса поворачиваются в одну сторону и автомобиль движется боком.
— К нам на «Ремдизель» приезжали инструкторы из учебного центра РВСН, где готовят водителей на ракетные тягачи. После управления нашими опытными образцами они сказали: «Как на Mercedes ездим», — продолжил Полонский.
"Платформы-О" примут на вооружение до конца 2018 года.
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