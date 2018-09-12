Источник: в России планируют создать беспилотник-амфибию

МОСКВА , 12 сен — РИА Новости . Беспилотный летательный аппарат, выполненный в виде самолета-амфибии, может появиться в России , соответствующие наработки есть, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

"Есть ряд наработок, которые позволят сделать беспилотный вариант самолета-амфибии, такие работы ведутся пока в инициативном порядке", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время нет заказа на подобный беспилотник, но целесообразность создания такой машины планируется обсудить с российскими силовыми структурами.

"Если будет заинтересованность, то промышленность готова в кратчайшие сроки создать такой беспилотный летательный аппарат", — уточнил источник.