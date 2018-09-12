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Источник: в России планируют создать беспилотник-амфибию
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Источник: в России планируют создать беспилотник-амфибию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат, выполненный в виде самолета-амфибии, может появиться в России, соответствующие наработки есть, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.
"Есть ряд наработок, которые позволят сделать беспилотный вариант самолета-амфибии, такие работы ведутся пока в инициативном порядке", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время нет заказа на подобный беспилотник, но целесообразность создания такой машины планируется обсудить с российскими силовыми структурами.
"Если будет заинтересованность, то промышленность готова в кратчайшие сроки создать такой беспилотный летательный аппарат", — уточнил источник.
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