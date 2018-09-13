Глава Минобороны Китая прокомментировал маневры «Восток-2018»

ПЕКИН, 13 сен — РИА Новости . Маневры «Восток-2018» стали демонстрацией взаимного доверия и традиционной дружбы России Китая , заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

"Маневры в полной мере показали высокий уровень российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, стали демонстрацией стратегического взаимного доверия, прагматического сотрудничества и традиционной дружбы", — заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит оборонное ведомство КНР.

По его словам, они показали решимость и приверженность России и Китая к совместной защите регионального мира и безопасности, а также повышению способности вооруженных сил двух стран отвечать на различные угрозы безопасности.

"Стороны должны и в дальнейшем укреплять стратегическое сотрудничество и непрерывно продвигать развитие отношений между армиями двух стран", — добавил он.

Маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус.