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Глава Минобороны Китая прокомментировал маневры «Восток-2018»
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Глава Минобороны Китая прокомментировал маневры «Восток-2018» 

РИА Новости + ещё 29 17 часов назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 13 сен — РИА Новости. Маневры «Восток-2018» стали демонстрацией взаимного доверия и традиционной дружбы России и Китая, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.
Глава оборонного ведомства КНР во главе китайской делегации 12-13 сентября находится на забайкальском полигоне «Цугол», где проходят маневры «Восток-2018» в качестве спецпредставителя председателя КНР Си Цзиньпина. В четверг Вэй Фэнхэ наблюдал за ходом учений вместе с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
"Маневры в полной мере показали высокий уровень российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства, стали демонстрацией стратегического взаимного доверия, прагматического сотрудничества и традиционной дружбы", — заявил Вэй Фэнхэ, слова которого приводит оборонное ведомство КНР.
По его словам, они показали решимость и приверженность России и Китая к совместной защите регионального мира и безопасности, а также повышению способности вооруженных сил двух стран отвечать на различные угрозы безопасности.
"Стороны должны и в дальнейшем укреплять стратегическое сотрудничество и непрерывно продвигать развитие отношений между армиями двух стран", — добавил он.
Маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус.
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