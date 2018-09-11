Внутренние войска Кыргызстана вывели из состава Нацгвардии

Внутренние войска Кыргызстана выведены из состава Национальной гвардии и снова переданы под контроль Министерства внутренних дел . Соответствующий указ подписал сегодня президент республики Сооронбай Жээнбеков, передает телеканал «МИР 24».

Такое решение, по мнению властей, позволит более эффективно использовать внутренние войска — прежде всего, для обеспечения безопасности внутри республики. Последние четыре года они находились в составе Нацгвардии и задействовать их могли только для защиты страны от внешний угроз.

«Внутренние войска сейчас займутся охраной общественного порядка. Нацгвардия в составе вооруженных сил будет охранять страну в случае нападения на Кыргызстан. Я считаю, это правильно, что их разделили», — рассказал военный эксперт, в 2007-2008 гг. секретарь Совета безопасности Кыргызстана Токон Мамытов

В ближайшее время правительство разработает и внесет на утверждение парламента новые законопроекты о Внутренних войсках МВД.

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