Самолёт с неисправным шасси экстренно сел в Крыму

Следователи Крыма начали проверку обстоятельств приземления в аэропорту «Симферополь» самолёта с неисправным шасси. В сообщении главного управления республиканского СК говорится, что инцидент произошёл 10 сентября.

По некоторым данным, самолёт, летевший из Череповца , совершил посадку лишь со второго раза, в то время как на проблемы с передней стойкой шасси указывал соответствующий датчик в кабине управления.

Пострадавших в результате ЧП не было.

В ходе проверки предстоит выяснить, имелась ли у воздушного судна техническая неисправность и почему в случае её отсутствия сработал сигнал предупреждения.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе СК

Как следует из информации на сайте аэропорта Симферополя, рейсы в Крым из Череповца выполняет авиапредприятие «Северсталь»

Ранее в симферопольской воздушной гавани сообщили, что готовы принимать рейсы из-за рубежа и приступят к обслуживанию самолётов сразу же, как будут отменены санкции.