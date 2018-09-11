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Самолёт с неисправным шасси экстренно сел в Крыму
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Самолёт с неисправным шасси экстренно сел в Крыму 

News.ru 27 минут назад
Следователи Крыма начали проверку обстоятельств приземления в аэропорту «Симферополь» самолёта с неисправным шасси. В сообщении главного управления республиканского СК говорится, что инцидент произошёл 10 сентября.
По некоторым данным, самолёт, летевший из Череповца, совершил посадку лишь со второго раза, в то время как на проблемы с передней стойкой шасси указывал соответствующий датчик в кабине управления.
Пострадавших в результате ЧП не было.
В ходе проверки предстоит выяснить, имелась ли у воздушного судна техническая неисправность и почему в случае её отсутствия сработал сигнал предупреждения.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе СК.
Как следует из информации на сайте аэропорта Симферополя, рейсы в Крым из Череповца выполняет авиапредприятие «Северсталь».
Ранее в симферопольской воздушной гавани сообщили, что готовы принимать рейсы из-за рубежа и приступят к обслуживанию самолётов сразу же, как будут отменены санкции.
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