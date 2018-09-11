Дунфен-41: какие китайские баллистические ракеты могут угрожать России 

Китай еще в прошлом году разместил на границе с Россией межконтинентальные баллистические ракеты Дунфен-41. Информации о них было немного тогда, не стало ее больше и сейчас, ведь Пекин тщательно охраняет новые МБР от посторонних глаз из ушей. Несмотря на все старания, в СМИ постепенно просачиваются данные об этих ракетах.
На северных рубежах
Впервые о размещении китайских стратегических сил вблизи с Россией в провинции Хэйлунцзян сообщили 24 января прошлого года СМИ Поднебесной. МБР заступили на боевое дежурство в районах, находящихся примерно в 700 километрах от Владивостока.
На поднявшуюся информационную волну в отечественных СМИ был вынужден реагировать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва не рассматривает такой шаг Пекина как угрозу.
Впрочем, сенатор Франц Клинцевич был более критичен в своих оценках. Он заявил, что Россия ответит на действия Китая, усилив группировку противовоздушной обороны на своих восточных рубежах.
Мощь «Восточного ветра»
В переводе с китайского «дунфен» означает «восточный ветер». Межконтинентальная ракета с жидкостным реактивным двигателем Дунфен-41 — самая современная МБР Китая. Ее разработка началась еще в 1980-х годах и велась в обстановке строжайшей секретности.
Первой ракетой этой серии стала Дунфен-1, которую Китай начал разрабатывать еще в 1960-х годах. Во многом это был испытательный образец, использованный для накопления опыта и разработки уже последующих моделей серии. Постепенно дальность МБР увеличивалась. Так, заступивший на боевое дежурство в 2005 году Дунфен-25 был способен пролететь до 3200 километров.
Несмотря на то, что Пекин тщательно оберегают свои военные разработки, тем более ракетную технику, от посторонних ушей и глаз, кое-что о Дунфен-41 известно. Как отмечали американские аналитики, дальность новой китайской МБР находится в диапазоне от 10 до 14 тысяч километров. Наиболее часто встречающаяся оценка — 12 тысяч.
Разброс существует и в оценке боеголовок, которые может нести ракета. Предположительно, Дунфен-41 способен вместить до 10 боевых ядерных блоков.
Ракета имеет три вариации: шахтного базирования, автомобильную и железнодорожную платформы. Известно, что испытание мобильной железнодорожной установки (аналог наших ядерных поездов) было проведено как минимум раз — в декабре 2015 года. При этом в докладе Джорджтаунского университета США утверждается, что компоненты для своих ядерных поездов Пекин мог приобрести в 1990-е годы на Украине.
Битва титанов
Дунфен-41 обладает примерно теми же характеристиками, что и российская РС-24 «Ярс», а также основа американских ракетно-ядерных сил — «Минитмен-3». Как российская, так и китайская МБР летают на расстояние порядка 12 тысяч километров, а вот количество боеголовок в «Ярсе», по некоторым данным, уступает Дунфену: РС-24 может нести максимум шесть боевых блоков.
Не уступает новейшая китайская МБР по дальности полета и американской «Минитмен-3». Однако основная ракета стратегических сил США может нести всего лишь три боеголовки, что делает ее явным аутсайдером в заочном соревновании между ракетами.
Куда дует «Восточный ветер»
Сообщения о развертывании ракет Дунфен-41 вблизи российских границ появилось спустя всего лишь четыре дня после инаугурации президента США Дональда Трампа. Влиятельная китайская газета Global Times прямо назвала этот шаг Пекина «подарком мистеру Трампу».
Такого же мнения придерживаются аналитики американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, заявившие, что выдвижение китайских МБР к северным рубежам Китая нацелено на ядерное сдерживание Соединенных Штатов. Американские эксперты отметили, что чем севернее размещены МБР армии КНР, тем меньше их расстояние до целей на территории США через полярный маршрут.