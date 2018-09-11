Дунфен-41: какие китайские баллистические ракеты могут угрожать России

Китай еще в прошлом году разместил на границе с Россией межконтинентальные баллистические ракеты Дунфен-41. Информации о них было немного тогда, не стало ее больше и сейчас, ведь Пекин тщательно охраняет новые МБР от посторонних глаз из ушей. Несмотря на все старания, в СМИ постепенно просачиваются данные об этих ракетах.

На северных рубежах

Впервые о размещении китайских стратегических сил вблизи с Россией в провинции Хэйлунцзян сообщили 24 января прошлого года СМИ Поднебесной. МБР заступили на боевое дежурство в районах, находящихся примерно в 700 километрах от Владивостока

На поднявшуюся информационную волну в отечественных СМИ был вынужден реагировать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . Он заявил, что Москва не рассматривает такой шаг Пекина как угрозу.

Впрочем, сенатор Франц Клинцевич был более критичен в своих оценках. Он заявил, что Россия ответит на действия Китая, усилив группировку противовоздушной обороны на своих восточных рубежах.

Мощь «Восточного ветра»

В переводе с китайского «дунфен» означает «восточный ветер». Межконтинентальная ракета с жидкостным реактивным двигателем Дунфен-41 — самая современная МБР Китая. Ее разработка началась еще в 1980-х годах и велась в обстановке строжайшей секретности.

Первой ракетой этой серии стала Дунфен-1, которую Китай начал разрабатывать еще в 1960-х годах. Во многом это был испытательный образец, использованный для накопления опыта и разработки уже последующих моделей серии. Постепенно дальность МБР увеличивалась. Так, заступивший на боевое дежурство в 2005 году Дунфен-25 был способен пролететь до 3200 километров.

Несмотря на то, что Пекин тщательно оберегают свои военные разработки, тем более ракетную технику, от посторонних ушей и глаз, кое-что о Дунфен-41 известно. Как отмечали американские аналитики, дальность новой китайской МБР находится в диапазоне от 10 до 14 тысяч километров. Наиболее часто встречающаяся оценка — 12 тысяч.

Разброс существует и в оценке боеголовок, которые может нести ракета. Предположительно, Дунфен-41 способен вместить до 10 боевых ядерных блоков.

Ракета имеет три вариации: шахтного базирования, автомобильную и железнодорожную платформы. Известно, что испытание мобильной железнодорожной установки (аналог наших ядерных поездов) было проведено как минимум раз — в декабре 2015 года. При этом в докладе Джорджтаунского университета США утверждается, что компоненты для своих ядерных поездов Пекин мог приобрести в 1990-е годы на Украине.

Битва титанов

Дунфен-41 обладает примерно теми же характеристиками, что и российская РС-24 «Ярс», а также основа американских ракетно-ядерных сил — «Минитмен-3». Как российская, так и китайская МБР летают на расстояние порядка 12 тысяч километров, а вот количество боеголовок в «Ярсе», по некоторым данным, уступает Дунфену: РС-24 может нести максимум шесть боевых блоков.

Не уступает новейшая китайская МБР по дальности полета и американской «Минитмен-3». Однако основная ракета стратегических сил США может нести всего лишь три боеголовки, что делает ее явным аутсайдером в заочном соревновании между ракетами.

Куда дует «Восточный ветер»

Сообщения о развертывании ракет Дунфен-41 вблизи российских границ появилось спустя всего лишь четыре дня после инаугурации президента США Дональда Трампа . Влиятельная китайская газета Global Times прямо назвала этот шаг Пекина «подарком мистеру Трампу».