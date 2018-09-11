ВКС могут оказать поддержку Сирии, если Запад нанесет удар, заявили в СФ

В Идлибе начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия", сообщили РИА Новости в российском Центре примирения враждующих сторон в САР.

"Даже если (западные страны — ред.) начнут атаковать Сирию, в химатаку поверят только те, кто ее режиссирует. Но это не значит, что коалиция не ударит. Просто химатака — это антураж, чтобы можно было хоть что-то сказать в оправдание своих действий", — сказал Морозов.

Он считает, что "ответ сирийцев, конечно, будет, в первую очередь по боевикам". "Но не исключаю, что и наши ВКС могут оказать им поддержку. Но только если начнет (атаку — ред.) западная коалиция", — заключил он.