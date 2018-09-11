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ВКС могут оказать поддержку Сирии
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ВКС могут оказать поддержку Сирии, если Запад нанесет удар, заявили в СФ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВКС РФ могут оказать поддержку правительственным войскам САР, если западная коалиция решит нанести удар по Сирии из-за провокации с "химатакой" в Идлибе, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
В Идлибе начались съемки постановочной провокации с якобы применением сирийской армией "химоружия", сообщили РИА Новости в российском Центре примирения враждующих сторон в САР.
"Даже если (западные страны — ред.) начнут атаковать Сирию, в химатаку поверят только те, кто ее режиссирует. Но это не значит, что коалиция не ударит. Просто химатака — это антураж, чтобы можно было хоть что-то сказать в оправдание своих действий", — сказал Морозов.
Он считает, что "ответ сирийцев, конечно, будет, в первую очередь по боевикам". "Но не исключаю, что и наши ВКС могут оказать им поддержку. Но только если начнет (атаку — ред.) западная коалиция", — заключил он.
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