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Военные учения РФ и КНР станут регулярными
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Военные учения РФ и КНР станут регулярными 

News.ru + ещё 17 15 минут назад
Фото: globallookpress.com
Министр обороны России Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ провели рабочую встречу на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае. В рамках встречи министры договорились о том, что совместные военные учения России и Китая будут проводиться регулярно.
По словам Фэнхэ, военное сотрудничество между двумя странами играет серьезную роль на оперативном и стратегическом уровнях. Китайские власти намерены уделять этому пристальное внимание, передает телеканал «360».
После встречи чиновники провели проверку работы вспомогательного пункта управления Восточного военного округа, командного пункта 29-й армии ВВО и пункта управления Северного объединенного командования Народно-освободительной армии Китая.
На полигоне «Цугол» пройдет один из этапов самых масштабных в истории современной России учений «Восток-2018». В практических действиях будут задействованы более 25 тысяч российских военнослужащих, около трех тысяч военных Китая и Монголии, более семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 250 единиц авиации, сообщает телеканал «Звезда».
Ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили практические пуски крылатых ракет на полигоне Телемба в Республике Бурятия. Залпы были произведены по наземным целям с высоты более пяти тысяч метров.
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