Военные учения РФ и КНР станут регулярными

По словам Фэнхэ, военное сотрудничество между двумя странами играет серьезную роль на оперативном и стратегическом уровнях. Китайские власти намерены уделять этому пристальное внимание, передает телеканал «360».

После встречи чиновники провели проверку работы вспомогательного пункта управления Восточного военного округа, командного пункта 29-й армии ВВО и пункта управления Северного объединенного командования Народно-освободительной армии Китая.

На полигоне «Цугол» пройдет один из этапов самых масштабных в истории современной России учений «Восток-2018». В практических действиях будут задействованы более 25 тысяч российских военнослужащих, около трех тысяч военных Китая и Монголии, более семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 250 единиц авиации, сообщает телеканал «Звезда»

Ранее экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили практические пуски крылатых ракет на полигоне Телемба в Республике Бурятия. Залпы были произведены по наземным целям с высоты более пяти тысяч метров.