Atlantic Council (США): Забудьте о «Джавелинах». Что нужно Украине, чтобы привлечь внимание Путина

Посол США Курт Волкер недавно сказал «Гардиан» , что США готовы предложить Украине новое вооружение, чтобы она могла защитить себя. Без сомнения, украинской армии нужно это оружие. Москва ведет одновременно военную и экономическую войну против Киева в Черном и Азовском морях. Она заблокировала украинские суда в обеих акваториях, настаивая на своем праве проверять «иностранные» корабли, а также расширила морскую зону отчуждения вплоть до Одессы.

У Москвы есть возможности провести десантные операции на украинском побережье, чтобы изолировать Мариуполь и юг страны. Это все потому, что она постоянно наращивает присутствие наземных, воздушных и военно-морских сил в Крыму и вокруг него. На что была бы похожа такая атака? Россия могла бы обстрелять украинские наземные базы с кораблей. Другая возможность — применить военно-десантные войска или же объединить их наступление с операцией в море. Тот факт, что все российские ВДВ принимают участие в учениях «Восток-2018», может означать готовность российского правительства применить их в будущей «десантной» высадке во время первой фазы атаки смешанных сил на украинском черноморском побережье.

Московская блокада Азовского моря, вероятно, может расшириться на все побережье Украины, включительно с Одессой. Целью этой атаки может быть взятие под контроль залежей энергоносителей в Черноморском бассейне, которые до сих пор в под контролем Киева. Вся аннексия Крыма в 2014 году была продиктована желанием российского правительства захватить энергетические активы Украины.

Российские операции нужно рассматривать как военное принуждение и экономическую войну одновременно. Поэтому существует острая потребность в том, чтобы США предоставили новое вооружение Украине прямо сейчас. Нет никаких признаков того, что переговоры Волкера с эмиссаром Москвы Владиславом Сурковым возобновятся в ближайшее время или что Москва теперь стремится закончить войну.

На самом деле Волкер думает, что Москва не будет делать никаких поворотов до того, как Украина проведет выборы президента и парламента в 2019 году. И он, вероятно, прав. Что нужно было бы дать Украине, чтобы она очень быстро стала способной отбить наступление России с моря? Прежде всего, Вашингтон мог бы отправить ей противокорабельные ракеты US-AGM-84 Harpoon Block II («Гарпун»), противокорабельные ракеты большой дальности AGM-158C LRASM A, а также норвежские ракеты NSM.

Но Украине также нужны надежные пусковые платформы и системы прицеливания, в частности радары. Поскольку Москва не хочет выполнять Минские соглашения или вести переговоры о новом мирном решении, США и ключевые европейские союзники должны объединить повышение способности Украины к самозащите с еще большим общим давлением на Москву. Причины для этого очевидны.