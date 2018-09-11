Последний парад «Беззаветного»

Об этом подвиге мало кто слышал, но он был. Документальный фильм Татьяны Скабард смотрите в эфире телеканала «Россия К» 15 сентября в 20:15.

Это случилось 30 лет тому назад, в феврале 1988 года. Советский Союз уже трещал по швам, армия и флот страдали от нововведений, по большей части непродуманных. И на Черном море американскими военными и политиками была предпринята серьезная провокация. Советские моряки оказались в «капкане»: надо было не допустить прямого огневого столкновения с кораблями США , но при этом не позволить хозяйничать стратегическому противнику в наших территориальных водах. На этот вызов ответили капитан и маленькая команда сторожевого судна «Беззаветный».

— Меня поразило название корабля — «Беззаветный», — вспоминает автор и режиссер фильма Татьяна Скабард. — Не «Решительный», не «Смелый», а «Беззаветный». Специально посмотрела в словаре, «беззаветный» — способный на подвиг без корысти…

Так и было… Какая корысть? Они не думали о ней. И совершили свой подвиг — настоящий подвиг беззаветно преданных стране и чести моряков… В эксклюзивном интервью телеканалу «Россия К» Татьяна Скабард рассказала:

— Я работала над фильмом «Все проходит», и у меня вдруг среди монтажа «выскочил» американский сайт с какими-то мутными изображениями двух кораблей. Снято с американского корабля «Йорктаун». Подпись — «Таран в Черном море». Это было нечто! Американский корабль таранил СКР «Беззаветный». Ничего подобного в истории морского флота не было. Были воздушные тараны, но морских не было! Я искала «Беззаветный», мне сказали, что он «пошел на иголки». Есть такое выражение, когда корабль идет на утилизацию. У меня стоял в горле ком. Как можно уничтожить такой героический боевой корабль?!

Но дело было сделано… Причем гибель «Беззаветного полна мистики. Когда его тянули на распил, он, совершенно мертвый, вдруг издал протяжный гудок — „попрощался“. И ушел под воду. Он сам выбрал себе смерть и умер как боевой корабль.

Материал для фильма собирать было очень тяжело, на все просьбы Министерство обороны отвечало полным молчанием.

— Документы до сих пор засекречены, — говорит режиссер. — Но, слава Богу, фильм удалось сделать! Идея фильма в том, что Родину надо защищать.

Смотрите картину „Последний парад „Беззаветного“ 15 сентября в 20:15 на телеканале „Россия К“.