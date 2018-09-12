Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приняли участие в широкомасштабном совместном учении Минэнерго и МЧС России

Алгоритм действий при ликвидации условных нарушений энергоснабжения, вызванных неблагоприятными погодными условиями, отрабатывался в филиалах «Тверьэнерго», «Тулэнерго» и «Владимирэнерго».

Андрея Черезова. Тренировка проходила под руководством заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, заместителя Министра энергетики Российской Федерации

К оперативному реагированию в ходе учений были привлечены силы и средства филиалов «Тверьэнерго», «Тулэнерго» и «Владимирэнерго» — всего 79 бригад, 275 человек, 93 единицы техники.

С целью оперативного реагирования на складывающуюся обстановку был введён особый режим работы (ОРР), организована работа региональных штабов для принятия управленческих решений по ликвидации нарушений электроснабжения, организовано взаимодействие и информационный обмен с органами исполнительной власти Тверской, Тульской и Владимирской областей, Главными управлениями МЧС России по субъектам РФ. На практике были отработаны действия по проведению аварийно-восстановительных работ с привлечением группировки сил и средств из соседних регионов.

В частности, по условным вводным учения, силами энергетиков МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья проводились работы по замене силовых трансформаторов и опор, проводов линий электропередачи и ликвидации их обрывов. Кроме того, был отработан алгоритм действий по подключению резервных источников снабжения электроэнергией для организации временного электроснабжения социально значимых потребителей, а также произведен монтаж быстровозводимой и демонтируемой опоры воздушной линии 35-110 кВ, которая позволяет сократить время проведения аварийно-восстановительных работ и осуществить временное технологическое присоединение потребителей.

Также во взаимодействии с подразделениями МЧС и Автодором энергетики отработали практические навыки по расчистке путей подъезда к местам проведения аварийно-спасательных работ и доставке бригад на высокопроходимой технике.

Отличительной особенностью проводимого учения стало участие в нем студентов профильного учебного заведения. Так, в Тверской области практическая часть учения прошла на учебно-тренировочном полигоне Конаковского энергетического колледжа — филиала Московского энергетического института. Впервые более 50 студентов колледжа — учащиеся 3-4 курсов по специальности «Электрические станции, сети и системы» — приняли участие в учении. Ребята вместе с преподавателем посмотрели построение сил и средств энергетиков, ГУ МЧС России по Тверской области, администрации Конаковского района, которые могут быть задействованы в случае возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с массовым обесточением потребителей. Студентам рассказали и показали как применяется высокопроходимая техника, каким образом устанавливается и подключается резервный источник снабжения электрической энергией, как осуществляется осмотр воздушных линий с применением беспилотных летательных аппаратов. Полученные знания являются важной составляющей учебного плана учащихся, который был специально скорректирован в рамках проведения учения.

— Подобные учения помогают совершенствовать вопросы взаимодействия и обмена информацией между региональными властями, подразделениями МЧС и сетевыми организациями, выработать наиболее эффективные подходы к мобилизации технических, материальных и человеческих ресурсов для устранения технологических нарушений в сетях и максимально быстрого восстановления электроснабжения потребителей, а также позволяют персоналу закрепить навыки и отработать эффективные алгоритмы действий, необходимые для оперативного устранения последствий любых нештатных ситуаций, — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер ПАО «МРСК центра» — управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Александр Пилюгин.

Департамент по связям с общественностью ПАО «МРСК Центра и Приволжья»