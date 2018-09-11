Ещё
На «Тверской генерации» прошли учения, на которых отрабатывались действия персонала в случае прорыва дамбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На «Тверской генерации» прошли учения, на которых отрабатывались действия персонала в случае прорыва дамбы 

tvernews.ru 46 минут назад
Фото: tvernews.ru
ООО «Тверская генерация» совершенствует систему подготовки оперативного персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций. Специалисты компании сымитировали прорыва дамбы на золоотвале Тверской ТЭЦ-3, чтобы проработать план действий персонала в случае возникновения ЧС.
По легенде тактико-специальных учений в регионе установились сильные дожди и из-за повышения уровня воды в водоемах и золоотвалах, произошел проран дамбы, вода стала выливаться наружу.
При возникновении чрезвычайной ситуации любые проволочки могут привести к серьезным последствиям. Порядок действий персонала станции должен быть доведен до автоматизма: оповестить, организовать работу, при необходимости оказать первую доврачебную помощь пострадавшим.
На фоне ЧС сотрудники отрабатывали весь порядок действий: границы обвала огорожены, на место оперативно подъехала техника, обвал засыпан грунтом.
— Подобных случаев на тверских станциях не возникало. Но правила есть правила и проводить учение положено каждый год. Помимо наших сотрудников, в учениях задействованы и другие службы: спасатели, пожарные и прочие, в зависимости от разработанной легенды, — пояснил заместитель технического директора ТЭЦ-3 Артем Егоров.
Тактико-специальные учения проводятся регулярно и всегда в условиях максимально приближенных к реальности. Тренировки персонала, обучение грамотному поведению — основа безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций или их угрозе.
Сотрудники энергообъекта несут ответственность за обеспечение теплом и электроэнергией жителей городов и должны действовать максимально четко и слажено в любых условиях.
Сообщает пресс-служба «Тверской генерации».
На правах рекламы
tvernews.ru: последние новости
В Твери из здания главпочтамта эвакуировали сотрудников и посетителей Десница святителя Спиридона Тримифунтского прибудет в Тверь и Старицу В Тверской области мужчина облил бензином и поджег свою сожительницу и ее сестру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалкова прооперировали в Москве188
Отравление Скрипалей приписали российским «Чистильщикикам»171
Тяжелую технику заметили в ДНР86
В РФ отреагировали на угрозы США бомбить россиян1610
Турция перебросила танки для сдерживания РФ718
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
04:50
Восхитившегося танками Порошенко подняли на смех
В мире Армия
08:32
Любовница родила Петросяну ребенка
Шоу-бизнес
00:52
Крупнейшие учения в России связали с Сирией
Армия
01:00
Шнуров показал новую подругу
Шоу-бизнес
00:52
Отравление Скрипалей приписали российским «Чистильщикикам»
В мире
02:38
Тяжелую технику заметили в ДНР
Украина Армия
00:16
Здание школы обрушилось прямо во время занятий
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение