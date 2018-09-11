На «Тверской генерации» прошли учения, на которых отрабатывались действия персонала в случае прорыва дамбы

ООО «Тверская генерация» совершенствует систему подготовки оперативного персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций. Специалисты компании сымитировали прорыва дамбы на золоотвале Тверской ТЭЦ-3, чтобы проработать план действий персонала в случае возникновения ЧС.

По легенде тактико-специальных учений в регионе установились сильные дожди и из-за повышения уровня воды в водоемах и золоотвалах, произошел проран дамбы, вода стала выливаться наружу.

При возникновении чрезвычайной ситуации любые проволочки могут привести к серьезным последствиям. Порядок действий персонала станции должен быть доведен до автоматизма: оповестить, организовать работу, при необходимости оказать первую доврачебную помощь пострадавшим.

На фоне ЧС сотрудники отрабатывали весь порядок действий: границы обвала огорожены, на место оперативно подъехала техника, обвал засыпан грунтом.

— Подобных случаев на тверских станциях не возникало. Но правила есть правила и проводить учение положено каждый год. Помимо наших сотрудников, в учениях задействованы и другие службы: спасатели, пожарные и прочие, в зависимости от разработанной легенды, — пояснил заместитель технического директора ТЭЦ-3 Артем Егоров

Тактико-специальные учения проводятся регулярно и всегда в условиях максимально приближенных к реальности. Тренировки персонала, обучение грамотному поведению — основа безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций или их угрозе.

Сотрудники энергообъекта несут ответственность за обеспечение теплом и электроэнергией жителей городов и должны действовать максимально четко и слажено в любых условиях.

Сообщает пресс-служба «Тверской генерации».

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