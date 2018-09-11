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Соединения ВДВ нового типа появились на «Востоке-2018»
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На учениях «Восток-2018» впервые используют соединения ВДВ нового типа 

РИА Новости + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Соединения ВДВ нового типа впервые будут использованы на маневрах "Восток-2018", сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"В ходе манёвров "Восток-2018" с личным составом одной из десантно-штурмовых бригад Воздушно-десантных войск будет проведен эксперимент по применению десантно-штурмовых подразделений "нового типа", — приводятся слова командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.
В ходе розыгрыша основного этапа практических действий войск на полигоне "Цугол", в частности, пройдет отработка аэромобильных действий в составе такого десантно-штурмового соединения. Оно имеет экспериментальную организационную структуру, оснащено интегрированными автоматизированными системами управления войсками, новейшим вооружением и техникой.
Командующий ВДВ отметил, что "данный эксперимент проводится впервые и станет определяющим для дальнейшего совершенствования тактики действий личного состава и развития Воздушно-десантных войск в целом".
Подчеркивается, что ВДВ на маневрах "Восток-2018" представлены оперативно-тактической группировкой, в состав которой вошли подразделения трех десантно-штурмовых соединений — из Ульяновска, Бурятии и Приморья. Также в маневрах принимает участие личный состав и спецтехника отдельного полка связи ВДВ из Подмосковья.
Маневры пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.
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