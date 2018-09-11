Соединения ВДВ нового типа появились на «Востоке-2018»

На учениях «Восток-2018» впервые используют соединения ВДВ нового типа

Соединения ВДВ нового типа впервые будут использованы на маневрах "Восток-2018", сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В ходе манёвров "Восток-2018" с личным составом одной из десантно-штурмовых бригад Воздушно-десантных войск будет проведен эксперимент по применению десантно-штурмовых подразделений "нового типа", — приводятся слова командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.

В ходе розыгрыша основного этапа практических действий войск на полигоне "Цугол", в частности, пройдет отработка аэромобильных действий в составе такого десантно-штурмового соединения. Оно имеет экспериментальную организационную структуру, оснащено интегрированными автоматизированными системами управления войсками, новейшим вооружением и техникой.

Командующий ВДВ отметил, что "данный эксперимент проводится впервые и станет определяющим для дальнейшего совершенствования тактики действий личного состава и развития Воздушно-десантных войск в целом".

Подчеркивается, что ВДВ на маневрах "Восток-2018" представлены оперативно-тактической группировкой, в состав которой вошли подразделения трех десантно-штурмовых соединений — из Ульяновска, Бурятии и Приморья. Также в маневрах принимает участие личный состав и спецтехника отдельного полка связи ВДВ из Подмосковья.