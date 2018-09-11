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ВЭБ-лизинг подпишет соглашение с «Совкомфлотом» и верфью «Звезда» — Шувалов
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ВЭБ-лизинг подпишет соглашение с «Совкомфлотом» и верфью «Звезда» — Шувалов 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. ВЭБ-лизинг подпишет соглашение о финансировании морских судов с "Совкомфлотом" и судоверфью «Звезда», сообщил глава Внешэкономбанка Игорь Шувалов, выступая на встрече со студентами ДВФУ в рамках Восточного экономического форума.
"ВЭБ-Лизинг" в рамках форума подписывают со «Звездой» и «Совкомфлотом» соглашение о финансировании создания морских судов", — сказал Шувалов.
В мае "Роснефть", Внешэкономбанк и «ВЭБ-лизинг» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по лизинговым сделкам общим объемом до 400 миллиардов рублей. Соглашение предполагает долгосрочный лизинг добычного оборудования для группы компаний «Роснефть»: буровых установок, узлов подготовки нефти, головных сооружений, приемо-сдаточных пунктов, компрессорных и прочих объектов.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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