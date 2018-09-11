ВЭБ-лизинг подпишет соглашение с «Совкомфлотом» и верфью «Звезда» — Шувалов

"ВЭБ-Лизинг" в рамках форума подписывают со «Звездой» и «Совкомфлотом» соглашение о финансировании создания морских судов", — сказал Шувалов.

В мае "Роснефть" , Внешэкономбанк и «ВЭБ-лизинг» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по лизинговым сделкам общим объемом до 400 миллиардов рублей. Соглашение предполагает долгосрочный лизинг добычного оборудования для группы компаний «Роснефть»: буровых установок, узлов подготовки нефти, головных сооружений, приемо-сдаточных пунктов, компрессорных и прочих объектов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.