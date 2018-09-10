ГТЛК и авиапредприятие «Северсталь» договорились о лизинге четырех SSJ 100

Государственная Транспортная Лизинговая Компания и авиапредприятие «Северсталь» в рамках международной выставки «Гидроавиасалон-2018» заключили соглашение о намерениях по передаче в лизинг четырех воздушных судов SSJ 100.

Соглашение предусматривает передачу в финансовый лизинг в 2018—2019 годах четырех самолетов SSJ 100 с опционом на поставку еще двух воздушных судов. Срок лизинга — 12 лет.

«Модель самолетов, которые будут поставлены авиапредприятию «Северсталь», — SSJ 100 B100 с винглетами. Эти воздушные суда могут взлетать и приземляться с более коротких ВПП. Экономия топлива у данного типа ВС — 3—4% по сравнению с другими модификациями», — говорится в релизе ГТЛК.

Из него следует, что компоновка воздушного судна составляет 100 мест экономкласса с опцией перекомпоновки в 85 мест экономкласса и восемь мест бизнес-класса.

ГТЛК реализует программу развития аренды самолетов SSJ 100 c 2015 года. На текущий момент компания передала в лизинг российским авиакомпаниям 36 воздушных судов.

Для закупки восьми новых самолетов SSJ 100 в федеральном бюджете РФ на 2018 год предусмотрена субсидия для ГТЛК в размере 9,8 млрд рублей. Доли бюджетных и привлеченных ГТЛК на рынке средств составят по 50%.