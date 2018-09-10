Самолет-радар AWACS блока НАТО провел разведку у западных границ России

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления командования НАТО E-3A Sentry AWACS в понедельник днем совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Калининградской области , следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, на которые ссылается

По их сведениям, самолет AWACS, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен на северо-западе Германии с бортовым номером LX-N90446 и позывным NATO06, в течение трех с лишним часов кружил на высоте 9,5 тысячи метров в небе над Литвой к северо-востоку от Калининградской области.

С учетом возможностей ведения радиоэлектронной разведки на глубину более 500 км самолет мог «просматривать» не только всю территорию Калининградской области, но и большую часть Псковской и Ленинградской областей.

Добавим, 19 июля 2017 года тот же самолет НАТО E-3A AWACS с бортовым номером LX-N90446 и позывным NATO06 также проводил длительный разведывательный полет вблизи Калининградской области. Вылетев с авиабазы Гайленкирхен в Германии, он несколько часов курсировал к востоку от Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы.

После вылета с базы его маршрут пролегал над территорией Германии и Польши. Затем он прошел над Сувалкским коридором (участок польско-литовской границы длиной примерно 65 км между Белоруссией и Калининградской областью) далее в Литву.

В воскресенье, 9 сентября 2018 года, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в течение нескольких часов вел разведку вблизи российских рубежей на Балтике. Американский дальний беспилотник с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил 11-часовой полет вблизи северных границ Калининградской области. Летательный аппарат находился в небе над Литвой, а также у западных границ Ленинградской и Псковской областей, курсируя в небе над Эстонией. При этом в воздушном пространстве Эстонии он совершал полет от района города Тарту до Финского залива на высоте 16 тысяч метров.

К российским границам в регионе Балтики американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии, Румынии, Польши и прибалтийских государств.

Согласно открытым источникам, RQ-4A Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 200 км на территории вероятного противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи.

RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тысяч метров.