Танкисты ЦВО на учении под Оренбургом уничтожили бронетехнику и авиацию условного противника 

Военнослужащие также отработали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам, отражение группового налёта беспилотных летательных аппаратов и преодоление зараженных участков местности.
Танкисты мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области, в ходе учения уничтожили бронетехнику и авиацию условного противника.
Согласно замыслу мероприятия, разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» обнаружили цели и передали их координаты танкистам. Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты в движении уничтожили технику условного противника на дальностях до 1,5 тыс. метров. С закрытых огневых позиций личный состав подавил противотанковые расчеты и поразил воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов «Корд».
Также танкисты отработали вопросы противодействия условным диверсионно-разведывательным группам, отражение группового налёта беспилотных летательных аппаратов, преодоление зараженных участков местности.
На учение привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.