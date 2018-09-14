Танкисты ЦВО на учении под Оренбургом уничтожили бронетехнику и авиацию условного противника

Военнослужащие также отработали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам, отражение группового налёта беспилотных летательных аппаратов и преодоление зараженных участков местности.

Танкисты мотострелковой бригады, дислоцированной в Оренбургской области , в ходе учения уничтожили бронетехнику и авиацию условного противника.

Согласно замыслу мероприятия, разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов и комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» обнаружили цели и передали их координаты танкистам. Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты в движении уничтожили технику условного противника на дальностях до 1,5 тыс. метров. С закрытых огневых позиций личный состав подавил противотанковые расчеты и поразил воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Также танкисты отработали вопросы противодействия условным диверсионно-разведывательным группам, отражение группового налёта беспилотных летательных аппаратов, преодоление зараженных участков местности.

На учение привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной и специальной техники.