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Ракетчики ЦВО проведут стрельбы из комплексов «Искандер-М»
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Ракетчики ЦВО проведут стрельбы из комплексов «Искандер-М» 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа (ЦВО), находящегося в Свердловской области, проведут стрельбы из комплексов «Искандер-М» на маневрах «Восток-2018», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Военнослужащие зенитного ракетного соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Свердловской области, проведут боевые стрельбы из оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТКР) «Искандер-М» на полигоне Капустин Яр в рамках проведения масштабных маневров «Восток-2018», — говорится в сообщениях.
Отмечается, что ранее расчеты ОТРК «Искандер-М» соединения были переброшены в Астраханскую область железнодорожным транспортом. «На полигоне военнослужащие совершили марш в позиционные районы, оборудовали огневые позиции, привели военную технику в боевое положение, а также отработали электронные пуски ракет в рамках подготовки к выполнению учебно-боевых задач в ходе маневров», — рассказали в Минобороны.
По данным военного ведомства, в ходе одного из эпизодов маневров расчеты комплексов «Искандер-М» нанесут ракетный удар по целям, находящихся на расстоянии несколько сотен километров. В Минобороны подчеркнули, что ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 километров, в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.
Минобороны также уточняет, что комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.
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