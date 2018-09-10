Космонавт Прокопьев опубликовал видео с отверстием на корабле «Союз»

Российский космонавт Сергей Прокопьев , находящийся сейчас на Международной космической станции, выложил на своей странице во «ВКонтакте» видеоролик из корабля «Союз», где ранее была обнаружена утечка воздуха.

«Пожалуйста, не волнуйтесь, у нас все в порядке. Мы сейчас с вами в том самом бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», где было зафиксировано падение давления воздуха. Как видите, мы здесь спокойно находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает», — сказал Прокопьев. Он показал ультразвуковой прибор, с помощью которого экипаж станции определил место утечки и рассказал, что на отверстие было наложено три слоя специального герметика.

«Живем мы как всегда, мирно и дружно, эксперименты выполняются в штатном режиме. Наши коллеги готовятся к очередному выходу в открытый космос, где я выступаю в роли обеспечивающего оператора. То есть наша совместная международная экспедиция работает в спокойной и дружеской обстановке», — добавил Прокопьев.