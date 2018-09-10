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Космонавт Прокопьев опубликовал видео с отверстием на корабле «Союз»
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Космонавт Прокопьев опубликовал видео с отверстием на корабле «Союз» 

BFM.RU + ещё 25 6 часов назад
Фото: Daily Storm
Российский космонавт Сергей Прокопьев, находящийся сейчас на Международной космической станции, выложил на своей странице во «ВКонтакте» видеоролик из корабля «Союз», где ранее была обнаружена утечка воздуха.
«Пожалуйста, не волнуйтесь, у нас все в порядке. Мы сейчас с вами в том самом бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», где было зафиксировано падение давления воздуха. Как видите, мы здесь спокойно находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает», — сказал Прокопьев. Он показал ультразвуковой прибор, с помощью которого экипаж станции определил место утечки и рассказал, что на отверстие было наложено три слоя специального герметика.
«Живем мы как всегда, мирно и дружно, эксперименты выполняются в штатном режиме. Наши коллеги готовятся к очередному выходу в открытый космос, где я выступаю в роли обеспечивающего оператора. То есть наша совместная международная экспедиция работает в спокойной и дружеской обстановке», — добавил Прокопьев.
Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля «Союз МС-09» отверстие, через которое со станции уходил воздух. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залепили отверстие герметиком.
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