Четверка Су-30СМ пополнила боевой состав авиаполка в Курской области

"Звено истребителей Су-30СМ вошло в боевой состав авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Курской области. Летчики-истребители получили на вооружение четыре многоцелевых истребителя поколения «4++» на заводе «Иркут» и совершили перелет в течение одного дня с аэродрома в Иркутской области ", — сообщил он.

Сейчас перевооружение курского авиационного полка почти завершено, отметил Мугинов. По его словам, авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца текущего года. Всего в состав полка войдет еще пара истребителей Су-30СМ.

"Истребители МиГ-29СМТ, которые заменили на истребители нового поколения, продолжат нести боевые дежурства по охране государственной границы на ряду с новым типом самолетов в 2018 году", — добавил представитель округа.

Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей Су-35 и Су-57. Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника в глубоком тылу, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.