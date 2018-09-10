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Четверка Су-30СМ пополнила боевой состав авиаполка в Курской области
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Четверка Су-30СМ пополнила боевой состав авиаполка в Курской области 

ТАСС 7 часов назад
МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Четыре истребителя Су-30СМ пополнили боевой состав авиаполка в Курской области, сообщил в понедельник журналистам начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.
"Звено истребителей Су-30СМ вошло в боевой состав авиационного полка Западного военного округа, дислоцированного в Курской области. Летчики-истребители получили на вооружение четыре многоцелевых истребителя поколения «4++» на заводе «Иркут» и совершили перелет в течение одного дня с аэродрома в Иркутской области", — сообщил он.
Сейчас перевооружение курского авиационного полка почти завершено, отметил Мугинов. По его словам, авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца текущего года. Всего в состав полка войдет еще пара истребителей Су-30СМ.
"Истребители МиГ-29СМТ, которые заменили на истребители нового поколения, продолжат нести боевые дежурства по охране государственной границы на ряду с новым типом самолетов в 2018 году", — добавил представитель округа.
Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей Су-35 и Су-57. Су-30СМ предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника в глубоком тылу, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях.
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