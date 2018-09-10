45 предприятий представили Нижегородскую область на международном форуме «Армия — 2018»

«Армия» — ежегодный военно-технический форум, по традиции проходящий на площадках подмосковного выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка . Это более тысячи предприятий-участников и свыше 25 тысяч образцов военной и гражданской продукции.

Нижегородская область представила на форуме несколько уникальных разработок. Одна из них — биоморфное подводное беспилотное судно (БПС) «Тунец-1». Его разработали ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н. И. Лобачевского.

— Судно копирует обычную рыбу, во время работы оно не создаёт каких-либо возмущений внешней среды, то есть обнаружение этого робота практически невозможно, — рассказал и. о. вице-губернатора Евгений Люлин . — Это значит, что «Тунец» сможет работать под водой, полностью сливаясь с подводным биоразнообразием. Кроме того, «Тунец» будет оснащаться средствами подводной гидроакустической связи, что позволит объединять таких роботов в сети — «стаи» единиц, взаимодействующих под управлением из единого удалённого центра.

Впервые свои возможности на выставке представил «Русполимет» . На стенде предприятия была как традиционная, так и новая продукция: кольца и диски, прошедшие высокоточную механическую обработку и готовые к монтажу в узлы авиационных двигателей, прутки, выпущенные в цехе радиальной ковки.

Учёные РФЯЦ-ВНИИЭФ представили программно-аппаратный комплекс «Бутон». Он является прототипом разработки высокотехнологичного оборудования для регистрации сверхслабых магнитных полей в головном мозге человека. Комплекс предназначается для совершенствования системы медицинской противорадиационной защиты.

НИТЕЛ презентовал на форуме «Армия — 2018» радиолокационную станцию (РЛС) П-18-2 нового поколения. Аппарат обладает высокой мобильностью за счёт размещения всех систем РЛС на одном автомобильном шасси и полностью автоматизированного процесса развёртывания и свёртывания, который занимает не более 5 минут.

Экспозиция Нижегородской области стала на «Армии — 2018» одной из самых масштабных.