Ещё
В ДНР заявили об усилении активности украинских беспилотников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские ракеты задели Америку
Российские ракеты задели Америку

В ДНР заявили об усилении активности украинских беспилотников 

РИА Новости + ещё 26 39 минут назад
ДОНЕЦК, 16 сен — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об усилении разведывательной деятельности при помощи беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских силовиков.
"Дежурные смены ПВО ДНР отмечают усиление разведывательной деятельности с применением беспилотной авиации… Всего за прошедшие сутки нами зафиксирована работа шести беспилотников противника", — заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Он заявил, что силовики использовали беспилотные летательные аппараты для наведения минометного огня по позициям подразделений ДНР в пригороде Донецка.
В СЦКК добавили, что силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.
Последние новости
Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы Российские военные применили уникальные ракеты-невидимки Глава Евросоюза объявил начало "избавления от доллара"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские ракеты задели Америку114
Познер высказался об «отравителях» Скрипалей208
Япония выставила России жесткое условие мира989
ВПК России поменял украинскую зависимость на другую173
В деле российских «отравителей» появилась проститутка371
Видео
03:26
В деле российских «отравителей» появилась проститутка
Происшествия
00:38
Жуков рассказал правду о своем заболевании
Шоу-бизнес
03:26
Проститутка и наркотики: развлечения Петрова и Боширова
В мире Статьи
01:06
Российские ракеты задели Америку
В мире Армия
02:07
ВПК России поменял украинскую зависимость на другую
Армия Оружие
00:06
Голый мужчина разгуливал в Санкт-Петербурге ночью
Общество
04:00
Япония выставила России жесткое условие мира
Политика Азия
04:13
Дыра в «Союзе»: 180 суток на диверсию
Наука и техника Наука
01:22
МЧС обратилось к москвичам
Погода Новости Москвы
00:22
Комики пошутили о Петрове и Боширове
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение