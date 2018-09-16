В ДНР заявили об усилении активности украинских беспилотников

ДОНЕЦК , 16 сен — РИА Новости . В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об усилении разведывательной деятельности при помощи беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских силовиков.

"Дежурные смены ПВО ДНР отмечают усиление разведывательной деятельности с применением беспилотной авиации… Всего за прошедшие сутки нами зафиксирована работа шести беспилотников противника", — заявил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов

Он заявил, что силовики использовали беспилотные летательные аппараты для наведения минометного огня по позициям подразделений ДНР в пригороде Донецка.

В СЦКК добавили, что силовики при обстрелах использовали стрелковое оружие, бронетехнику и гранатометы различного типа.