Чудо ВВС Израиля: Как F-35 российские С-300 «посрамили»

Американское интернет-издание American Thinker («Американский мыслитель») прокомментировало результаты налета авиации Израиля на иранские базы, расположенные на территории Сирии . Выводы сделаны ошеломляющие: благодаря этой в высшей степени удачной атаке Россия будет вынуждена ретироваться с сирийской территории. Также публикация разоблачает несостоятельность разработок российской компании «Алмаз-Антей» , которая выпускает никудышные зенитно-ракетные системы. Ну, не совсем, конечно, никудышные, но о лучший в мире истребитель-невидимку F-35 они обломали зубы.

Итак, вот версия «Мыслителя» относительно событий, которые произошли 4 сентября.

Девять американских истребителей-бомбардировщиков F-35A, которые совсем недавно были приобретены для ВВС Израиля, нанесли удары по 50 иранским базам, расположенным в провинциях Тартус и Хама на западе Сирии. Базам был нанесен ощутимый урон. Операция продолжалась менее 90 минут.

Самое отрадное для «Американского мыслителя» то, что данная акция позволила доказать обманутым русской пропагандой, что российские ЗРС не в состоянии не только перехватить F-35, но даже и обнаружить. Израильские пилоты работали, что называется, в условиях повышенной комфортности, не опасаясь каких бы то ни было ответных действий сил ПВО. При этом главные силы ПВО представляли ЗРС С-300, для которых, как утверждают русские, перехват F-35 не представляет большого труда. Поскольку для РЛС С-300 истребитель-невидимка прекрасно виден на большом расстоянии.

И вот здесь начинаются загадки. Чьи комплексы, «прошляпившие» F-35, имеются в виду?

Сирийские? Но у Сирии нет С-300. В 2010 году был подписан контакт на поставку четырех дивизионов С-300ПМУ2. Однако спустя пять лет контракт был аннулирован по просьбе Израиля.

Российские? Да, на защиту российской военной базы был поставлен дивизион ЗРС С-300В4. Однако какое отношение он может иметь к защите иранских баз? Если бы радары комплекса и заметили F-35, то сбивать их никто не собирался. Во-первых, все-таки существует договоренность между Москвой и Тель-Авивом о взаимном ненападении.

Во-вторых, российские средства ПВО не реагируют даже тогда, когда удары наносятся по сирийским объектам. С-300, как и С-400, в Сирии защищают только российские объекты.

Иранские? Да, действительно, Ирану после отмены эмбарго были поставлены 4 дивизиона С-300ПМУ2 «Фаворит». Однако сложно себе представить, чтобы системы, закупленные у России для защиты Тегерана и иранских ядерных объектов, среди которых АЭС в Бушере, вдруг перекинули бы в другую страну для прикрытия военных баз, играющих в жизни страны не самую важную роль. Для них в Иране работы более чем достаточно в связи с тем, что Израиль постоянно заявляет, что готов уничтожить иранскую «инфраструктуру оружия массового поражения». И даже однажды, в прошлом веке, уже разбомбил один объект. Впрочем, и Иран обещает стереть Израиль с карты Ближнего Востока. А посему укрепляет средства ПВО на своей территории, а не за ее пределами.

Так что ситуация, которую смоделировал «Американский мыслитель» в отношении F-35, очень напоминает старинный анекдот про неуловимого Джо, которого ловить никто и не собирается.

Но системы С-300 американского «невидимку» обнаружить вполне могли бы. Более того, могли бы и сбить, причем с высокой степенью вероятности. Как, например, это произошло в конце прошлого века в Югославии, когда «невидимку» F-117 сбили при помощи ЗРК С-125 «Печора», который СССР начал поставлять на экспорт в 60-е годы.

Сербы тогда действовали в высшей степени грамотно. РЛС излишне «не светилась», ее включали кратковременно в момент самых решительных действий. Также в полной мере было использовано такое свойство «невидимок», как зависимость эффективной площади рассеяния (ЭПР) от ракурса, с которого наблюдается самолет. Это лишь при фронтальной проекции, когда самолеты идут лоб в лоб, имеет место минимальное значение ЭПР. Если же радар обнаружения подсвечивает «брюхо» самолета или же боковые проекции, то невидимость стремительно падает.

Сербы тогда смогли засечь американский истребитель на расстоянии в 50 км и сбить, когда он приблизился на 10 км. Противоракетного маневра пилот выполнить не смог в связи с низкими летными качествами самолета. Собственно, и у F-35 маневренность — слабая сторона. Интересно, что F-117 и F-35 разработала одна компания — «Локхид Мартин».

Обмануть радары С-300 гораздо сложнее. Потому что в связи со стремительным повышением быстродействия компьютеров появилась возможность качественно улучшить обработку отраженных от целей сигналов РЛС. Прежде радары ЗРК работали в сантиметровом диапазоне радиоволн, что позволяло получать информацию о цели, достаточную для ее сопровождения и наведения на нее зенитных ракет.

В метровом диапазоне малозаметность самолета, построенного по стелс-технологии, становится призрачной. То есть самолет прекрасно обнаруживается на большом удалении, также как, например, и F-4 «Фантом». Однако низкая разрешающая способность, которую дает отраженный метровый сигнал РЛС, не позволяет достаточно точно определить азимут, угол места и расстояние до цели. На основании полученной информации атаковать цель проблематично.

В настоящий момент новые математические методы обработки сигналов, которые прежде были недоступны, позволяют использовать сканирование в метровом диапазоне для получения достаточной для целеуказания разрешающей способности. Правда, для достижения лучших показателей частота радара постоянно переключается между метровым, дециметровым и сантиметровым диапазонами. Именно так устроены три РЛС целеуказания (стандартная, всевысотная и маловысотная) и РЛС обнаружения ЗРС С-300МП2 «Фаворит».

Печальная ситуация для самолетов-невидимок типа F-35 усугубляется еще и тем, что в системе «Фаворит», как и в ряде предыдущих модификаций С-300, есть возможность, и она используется, создания сети радиолокаторов, которые способны «наблюдать» малозаметные самолеты с различных ракурсов. И благодаря этому от малозаметности «невидимок» мало что остается. Собственно, сеть можно выстраивать не только из локаторов, входящих в полковые комплекты ЗРС, но из РЛС других типов, которые обслуживаются радиотехническими войсками.

Частотные характеристики такого рода систем и комплексов засекречены во всем мире. И характеристики относительно значений ЭПР, с которыми может работать ЗРС, также следует воспринимать как очень условную информацию. В частности, «Алмаз-Антей» сообщает, что для радаров наведения с фазированной антенной решеткой доступны низколетящие цели с ЭПР 0,02 кв.м. на расстоянии в 90 км. Но это не факт, решившие испробовать данную характеристику на практике могут быть сильно разочарованы. К тому же данный параметр, что называется, лобовой, он не учитывает работу комплекса в составе распределенной сети радиолокаторов. Собственно, нельзя верить и компании «Локхид Мартин», утверждающей, что ЭПР F-35 равен 0,001 кв.м. Это в 5 раз меньше, чем у F-22. Однако эксперты, и не только наши, но и иностранные, единогласно утверждают, что по малозаметности F-35 значительно проигрывает куда более эффективному F-22. И реальная ЭПР может находиться в диапазоне от 0,04 до 0,2.

Однако существует возможность точных замеров ЭПР F-35. США поставляют Турции свои «невидимки». Одновременно Турция приобретает у России ЗРС С-400. Против чего яростно выступает Вашингтон, угрожая Анкаре жесткими санкциями. И это понятно, турки смогут с помощью нашей системы всесторонне исследовать F-35 на предмет малозаметности. И если она окажется дутой, то это может обернуться для США не только репутационными, но и финансовыми потерями — ведь запланировано строительство больше 3 тыс. этих самолетов трех модификаций.

До недавнего времени для США, армия которых были ориентирована на военные конфликты с противником, не обладавшим серьезной военной техникой, проблема «видимости невидимок» не стояла остро. Сейчас в Штатах об этом серьезно задумались. Вот как охарактеризовал проблему адмирал Джонатан Гринерт, главнокомандующий военно-морскими операциями: «Стремительный рост компьютерных мощностей ведет к разработке новых датчиков и новых методов, которые в дальнейшем сильно затруднят реализацию всех преимуществ конструкции Stealth. Перед лицом новых и все более изощренных систем обнаружения борьба за невидимость наших самолетов будет в их следующих поколениях требовать все более серьезных капиталовложений». А ведь разработка F-35 в финансовом отношении оказалась суперсерьезной, она обошлась почти в 60 млрд долларов.

Но куда более результативным путем Гринерт считает создание ракет «воздух-поверхность» большой дальности, что позволило бы самолетам при выполнении боевого задания не приближаться к зонам ПВО противника. А также использование беспилотников для прорыва ПВО с целью обеспечения безопасного пролета для пилотируемой авиации. Причем, самолеты не обязательно должны быть «невидимками», можно, считает адмирал, использовать истребители-бомбардировщики четвертого поколения, оснастив их современным оборудованием и дальнобойным ракетным оружием.

Так что история про то, как «израильский невидимка посрамил российские С-300» является фантазией «Американского мыслителя». Еще более странно выглядит заявление о том, что теперь «посрамленные русские» уйдут из Сирии. При этом русские якобы посрамились еще раньше, весной этого года: «С-400 не отреагировала на ракетные удары американских, британских и французских войск 14 апреля 2018 года, в результате чего некоторые наблюдатели пришли к выводу, что возможности системы были переоценены», считает американское издание.

«Мыслитель» в конце концов настолько разочаровался в возможностях российских систем, что предрек легкую прогулку израильских F-35 в Иран, где они уничтожат плутониевый реактор в Араке. Кстати, этот реактор еще в 2016 году был залит бетоном, и совершенно непонятно, зачем его надо бомбить.

Все это фантазии, основанные на стремлении прославить американское оружие и посрамить российское. Понять людей можно. Но вот полное незнание своего оружия — это непростительно. В статье утверждается, что атака «невидимок» нанесла серьезный ущерб пятидесяти базам.

Во-первых, из 9 израильских истребителей два получены совсем недавно. И вряд ли они обрели полную эксплуатационную готовность. Значит, самолетов было самое большее 7, а то и меньше.

Во-вторых, во внутренних отсеках F-35 можно разместить только 4 ракеты. Следовательно, ракет могло быть не более 28, а то и меньше. Как ими можно было атаковать 50 баз, о том «Мыслитель» умалчивает. Может быть, ракеты были многоразового использования?

Если же прицепить дополнительные ракеты на внешние подвески, то с арифметикой все нормально. Однако ненормально с малозаметностью, в таком виде F-35 по ЭПР уже ничем не отличается от F-16, который построен без использования стелс-технологий. В связи с чем совершенно непонятно, как при таком раскладе можно говорить о «посрамлении С-300»

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