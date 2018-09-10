Глава ВМС Шэнь Цзиньлун планирует посетить Соединенные Штаты в сентябре

30 августа. PROCOMP.INFO — Министерство обороны Китая сообщило, что глава ВМС Шэнь Цзиньлун планирует посетить Соединенные Штаты в сентябре, несмотря на эскалацию торговой войны между двумя странами.

Заявление пресс-секретаря Министерства Ву Цянь поступило через два месяца после того, как министр обороны США Джим Мэттис посетил Пекин. Китай заявил, что визит дал положительные результаты, и министр обороны Вэй Фэнхэ принял приглашение посетить США до конца года.

Выступая на очередном ежемесячном брифинге, Ву Цянь сказал, что Шэнь Цзиньлун планирует посетить Соединенные Штаты в середине или в конце следующего месяца, принять участие в международном военно-морском форуме, а также посетить страну с рабочим визитом. Других подробностей он не сообщил.

В последние месяцы отношения между двумя странами натянуты по ряду направлений.

В мае Пентагон отозвал приглашение Китая присоединиться к многонациональным военно-морским учениям, сославшись на военные действия Китая в Южно-Китайском море. Решение США расстроило Пекин и было поднято во время визита Маттиса, заявили в то время китайские официальные лица.

Поддержка США в отношении самоуправляемого Тайваня также подогревала подозрения Китая в последние месяцы, поскольку нынешняя администрация США заявила о новой поддержке острова, которую Пекин считает своим собственным.

Военно-морской флот был ключевой частью амбициозной программы военной модернизации президента Си Цзиньпина , которая содрогнула нервы по всему региону, хотя Китай говорит, что у него нет враждебных намерений.

Ву Цянь отдельно объявил, что второй авианосец страны начал свой второй раунд морских испытаний, покидая базу в северном портовом городе Далянь, где он был построен.

Администрация морской безопасности Китая ранее в четверг заявила, что район северной части Желтого моря от Даляня будет закрыт для судоходства для военных учений с пятницы в течение недельного периода.

Все еще неназванный авианосец, первый, который был построен внутри страны, был запущен в прошлом году, но китайские военные эксперты сообщили государственным СМИ, что он будет введен в эксплуатацию после 2020 года, как только он будет полностью экипирован и вооружен.