Летающий радар А-50 отобрал победу у зенитчиков

В учениях детчиков в рамках масштабных учений «Восток-2018» в Приморье был задействован самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У. Он участвовал в отражении налета авиации условного противника и помог перехватить все воздушные цели до их входа в зону действия наземной ПВО.

— Операторы А-50 обнаруживали самолеты противника на расстоянии более 200 километров и передавали их координаты истребителям МиГ-31, Су-30СМ, Су-35С дежурных сил Восточного поенного округа. Все цели были перехвачены до их проникновения в зону ответственности подраздлений ПВО округа, — рассказали в Минобороны РФ

Комплекс ДЛРО А-50У на базе Ил-76 предназначен для контроля воздушного пространства на больших расстояниях. Гигантская грибообразная антенна радара различает взлетающую баллистическую ракету видит за 800 километров, бомбардировщики — 650, истребители — 300 км. Одновременно А-50 может сопровождать до 300 целей, наводя на них до 30 истребителей — с МиГ-31 обмен данными происходит автоматически. В новейшей модификации А-50У обновлен радиотехнический комплекс для лучшего обнаружения малозаметных и низковысотных целей.