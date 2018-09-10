Служба по контракту в РВСН — твой выбор!

Агитационно-информационная акция прошла на одной из специально оборудованных площадок. На мероприятии была подготовлена мобильная сцена с новейшим оборудованием.

На одной из специально оборудованных площадок прошла агитационно-информационная акция «Служба по контракту — твой выбор».

Командование дивизии предоставила для многочисленных гостей мероприятия презентационный павильон, на котором офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты организовали работу мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.

Нашлось немало желающих поступить на службу по контракту, которые проходили специальное психологическое тестирование, по исходу которого они могли получить направление на медицинское обследование, а также задать вопросы о требованиях, предъявляемых к кандидатам. Благодаря данному мероприятию некоторые из гостей возможно нашли для себя достойное дело, которому можно посвятить свои силы и время.

Рядом с мобильным пунктом были поставлены новейшие палатки и мобильный медицинский пункт. В одной из палаток разместился Музей боевой славы Урала, который предоставил посетителям экспонаты, демонстрирующие особенности различных войн, в которых принимала участие Россия , в том числе недавний конфликт в Сирии . Мобильный медицинский пункт предоставил возможность гостям увидеть современное медицинское обеспечение наших войск в полевых условиях. Медицинский пункт включал в себя несколько оборудованных комнат, для обслуживания больных, в том числе мобильный реанимационный пункт. Такая обеспеченность удивила посетителей, ведь это и в самом деле полноценный мобильный госпиталь.

Выставка вызвала большой интерес у взрослых и детей, которые фотографировались у ведомственной техники. Также посетители фотографировались с военнослужащими срочной службы, которые подготовили показательное выступление рукопашного боя. Для этих военнослужащих была проведена экскурсия по выставке вооружения: от автоматов до современных танков.

На мероприятии была подготовлена мобильная сцена с новейшим оборудованием, благодаря которому организаторы мероприятия предоставили гостям концерт, наполненный выступлениями различных творческих групп, а также традиционным выступлением военного оркестра гарнизона под управлением военного дирижера капитана Артема Астахова. С концертной программой выступил творческий коллектив 42 ракетной дивизии.

Для гостей была организована полевая кухня, предоставившая традиционную кашу с тушенкой и сладкий чай.

«Служить в вооруженных силах должен каждый гражданин российской Федерации. Никто не должен уклоняться от нее. А особенно почетна именно служба по контракту. Только защищая Родину, мы можем быть спокойны за наших родных и близких» — говорит заместитель командира дивизии войсковой части 34103 по работе с личным составом полковник Алексей Носов

Военная служба существенно поменялась за последние годы. Связать свою жизнь с военным делом стало престижно, высокооплачиваемо, перспективно. И вот еще несколько причин поступить на военную службу по контракту:

Во-первых, современная боевая техника. За последние годы уровень оснащения российской армии заметно вырос, в полках появились лучшие образцы вооружений. Как например, боевая противодиверсионная машина «Тайфун». Эти машины используются для охраны ракетных комплексов «Ярс». Созданные на базе бронетранспортера БТР-82, БПДМ нужны для разведки в позиционных районах в радиолокационном, оптическом и инфракрасном диапазонах волн, а также для борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника. Машина оснащена в том числе беспилотным летательным аппаратом, который способен обнаруживать противника на удалении до 5 км. Поставляется в войска с лета прошлого года.

Во-вторых, стабильная заработная плата. Военнослужащий по контракту на начальном этапе, без выслуги, без классной квалификации получает от 25 тысяч рублей, — рассказывает заместитель командира батальона по работе с личным составом майор Денис Киселев . Также Денис Киселев подмечает, что у каждого есть возможность карьерного роста по воинскому званию и должности.

В-третьих, обеспечение жильем. Военнослужащий по контракту в обязательном порядке обеспечивается жильем. Для тех, кто не имеет семьи — комната в общежитии либо гостиница. Затем контрактник вправе претендовать на служебное жилье. Ипотечная система обеспечения жильем также работает. Заключив первый контракт, через три года военнослужащий становится участником этой системы, — продолжает Денис Киселев — В ходе дальнейшей службы он может воспользоваться ипотекой, написав рапорт. Причем он может приобрести жилье в любой точке Российской Федерации. Пока человек служит, его жильем занимается государство. После выхода на пенсию, квадратные метры становятся личной собственностью. Такая система существует только в Вооруженных Силах.