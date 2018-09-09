На базе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке при поддержке ТОФ стартовал сбор юных моряков «Юнга»

Во Всероссийском детском центре «Океан» ( г. Владивосток ) состоялось открытие 4-го Сбора юных моряков «Юнга».

Почти 150 курсантов детских морских центров и клубов юных моряков, а также дети военнослужащих Тихоокеанского флота в течение 21 дня будут осваивать азы военно-морского дела, выходить в море на шлюпках Ял-6 на вёслах и под парусом, изучать флажный семафор, такелаж, основы штурманского дела и судовождения, отрабатывать действия по борьбе за живучесть судна.

Сбор проводится при непосредственной поддержке командования Тихоокеанского флота с привлечением офицеров и курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С, О. Макарова. Руководит сбором вице-президент Молодёжной Морской Лиги, директор Детского морского центра «Каравелла» имени А. Москаленко (подшефного коллектива ТОВВМУ) Михаил Глазачев.

Сбор юных моряков завершится соревнованиями по морскому многоборью и прикладным видам на Кубок командующего ТОФ, а лучшие юнги выйдут на сутки в море на учебном парусном судне «Паллада».