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На базе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке при поддержке ТОФ стартовал сбор юных моряков «Юнга»
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На базе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке при поддержке ТОФ стартовал сбор юных моряков «Юнга» 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Во Всероссийском детском центре «Океан» (г. Владивосток) состоялось открытие 4-го Сбора юных моряков «Юнга».
Почти 150 курсантов детских морских центров и клубов юных моряков, а также дети военнослужащих Тихоокеанского флота в течение 21 дня будут осваивать азы военно-морского дела, выходить в море на шлюпках Ял-6 на вёслах и под парусом, изучать флажный семафор, такелаж, основы штурманского дела и судовождения, отрабатывать действия по борьбе за живучесть судна.
Сбор проводится при непосредственной поддержке командования Тихоокеанского флота с привлечением офицеров и курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С, О. Макарова. Руководит сбором вице-президент Молодёжной Морской Лиги, директор Детского морского центра «Каравелла» имени А. Москаленко (подшефного коллектива ТОВВМУ) Михаил Глазачев.
Сбор юных моряков завершится соревнованиями по морскому многоборью и прикладным видам на Кубок командующего ТОФ, а лучшие юнги выйдут на сутки в море на учебном парусном судне «Паллада».
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