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Военные учения России назвали «играми со смертью»
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Американский адмирал назвал учения России и Китая играми со смертью 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис назвал военные учения России и Китая «играми со смертью».
В ближайшее время как Россия, так и НАТО проведут масштабные учения, посылая сигнал о том, что страны готовы к войне, пишет Ставридис в статье для Bloomberg, передает RT.
По его мнению, российские учения «Восток 2018», в которых будут задействованы около 300 тыс. российских и тысячи китайских военных, несут послание о том, что Россия и Китай могут противостоять НАТО на Востоке или США в Тихоокеанском регионе.
НАТО проведет учения Trident Junction 2018, в которых примут участие 40 тыс. военных из 29 стран, включая не входящие в альянс Финляндию и Швецию. По его словам, это продемонстрирует возможности Объединенной оперативной группы повышенной готовности «Острие копья», которая может быть развернута в странах Балтии, чтобы противостоять российскому вторжению.
Ставридис перечислил основные особенности учений.
Прежде всего, российские учения призваны продемонстрировать мощь и профессионализм вооруженных сил страны собственным гражданам. При этом учения НАТО должны продемонстрировать соседним с Россией странам (Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Норвегии) и партнерам альянса (Финляндии и Швеции), что НАТО можно доверять.
Во-вторых, по его словам, российские учения изначально должны были стать сдерживающим фактором Китая, так как он обращает внимание на территорию Сибири. Но «растущий национализм Си Цзиньпина и недовольство торговой политикой толкают Китай в объятья России». А Россия готова укреплять связи с Китаем из-за ухудшения отношений с Западом.
Еще одной особенностью учений, по мнению Ставридиса, является то, что обе стороны проведут их на воде.
Он считает, обе стороны в ходе учений смогут повысить уровень взаимодействия.
«Но мы не должны обманывать себя: эти «игры» — со смертью», — заключил он.
Россия с 11 по 15 сентября проведет учения «Восток-2018», которые станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. В учениях примут участие Китай и Монголия.
Стратегические учения Trident Juncture 2018 («Единый трезубец») осенью пройдут в Норвегии с участием всех видов вооруженных сил и свыше 40 тыс. военных.
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