Военные учения России назвали «играми со смертью»

Американский адмирал назвал учения России и Китая играми со смертью

В ближайшее время как Россия, так и НАТО проведут масштабные учения, посылая сигнал о том, что страны готовы к войне, пишет Ставридис в статье для Bloomberg , передает RT.

По его мнению, российские учения «Восток 2018», в которых будут задействованы около 300 тыс. российских и тысячи китайских военных, несут послание о том, что Россия и Китай могут противостоять НАТО на Востоке или США в Тихоокеанском регионе.

НАТО проведет учения Trident Junction 2018, в которых примут участие 40 тыс. военных из 29 стран, включая не входящие в альянс Финляндию Швецию . По его словам, это продемонстрирует возможности Объединенной оперативной группы повышенной готовности «Острие копья», которая может быть развернута в странах Балтии, чтобы противостоять российскому вторжению.

Ставридис перечислил основные особенности учений.

Прежде всего, российские учения призваны продемонстрировать мощь и профессионализм вооруженных сил страны собственным гражданам. При этом учения НАТО должны продемонстрировать соседним с Россией странам (Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Норвегии) и партнерам альянса (Финляндии и Швеции), что НАТО можно доверять.

Во-вторых, по его словам, российские учения изначально должны были стать сдерживающим фактором Китая, так как он обращает внимание на территорию Сибири. Но «растущий национализм Си Цзиньпина и недовольство торговой политикой толкают Китай в объятья России». А Россия готова укреплять связи с Китаем из-за ухудшения отношений с Западом.

Еще одной особенностью учений, по мнению Ставридиса, является то, что обе стороны проведут их на воде.

Он считает, обе стороны в ходе учений смогут повысить уровень взаимодействия.

«Но мы не должны обманывать себя: эти «игры» — со смертью», — заключил он.

Россия с 11 по 15 сентября проведет учения «Восток-2018», которые станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. В учениях примут участие Китай и Монголия.

Стратегические учения Trident Juncture 2018 («Единый трезубец») осенью пройдут в Норвегии с участием всех видов вооруженных сил и свыше 40 тыс. военных.