Россия поставит в США самолеты-амфибии

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева заключил контракт на поставку в США четырех самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает ТАСС

Помимо этого, с заказчиком достигнута договоренность об опционе еще на шесть самолетов. С российской стороны контракт подписал генеральный директор таганрогского авиазавода Юрий Грудинин, с американской — президент компании Seaplane Global Air Services Inc. Патрик Массарди. Данная фирма помогает своим клиентам тушить лесные пожары.

Отмечается, что первые два самолета будут оснащены двигателями Д-436ТП (производятся на Украине), остальные — двигателями SaM146 (продукт совместного российско-французского производства).

По словам Массарди, Бе-200 — самый эффективный самолет для борьбы с лесными пожарами. «Наши пилоты готовы летать на этом выдающемся самолете», — заключил он.

Подготовка контракта на поставку в США Бе-200 активно велась в течение 2018 года, об интересе американских заказчиков к этой технике сообщалось еще в 2016-м. Тогда отмечалось, что это проект, требующий «политической стабильности».

Первый серийный Бе-200ЧС был представлен публике в 2016 году. Самолет подвергся глубокой модернизации и, по словам президента «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрия Слюсаря, на две трети отличается от базовой версии.